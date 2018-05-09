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Какие фрукты полезно есть с косточками: перечень

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Какие фрукты полезно есть с косточками
Какие фрукты полезно есть с косточками / unsplash.com

Фрукты и ягоды нужно есть вместе с косточками, так как они содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов.

По словам ученых, очень полезно есть косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность, передает Zdorovia.

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Косточки оливок содержат элементы, которые активизируют процесс вывода токсинов, нормализует работу нервной системы и облегчают симптомы астмы.

Не менее полезно есть косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность.

Кісточки граната знижують дратівливість і нервозністьКосточки граната снижают раздражительность и нервозность

А элементы из косточек винограда очень хорошо влияют на кожу – она ​​станет гладкой и эластичной. Семена арбуза помогают нормализовать уровень сахара в крови.

Что касается яблок, то косточки из этих плодов не рекомендуют употреблять. Ученые отмечают, что семена яблок богатые амигдалином, который при попадании в кишечник выделяет ядовитую синильную кислоту.

Косточки цитрусовых помогут тем, кого часто беспокоят головные боли. А ещё они прекрасно помогают восстановить тонус организма.

Косточки цитрусовых помогают восстановить тонус организма

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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