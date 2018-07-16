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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Какие фрукты способны сохранить зрение пожилым людям

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Употребление апельсинов способно учучшить зрение пожилым людям
Употребление апельсинов способно учучшить зрение пожилым людям / Фото из свободных источников

Австралийские ученые установили, что употребление апельсинов способно замедлить симптомы макулодистрофии и сохранить зрение в пожилом возрасте.

В целом исследование длилось 15 лет, пишет The American Journal of Clinical Nutrition.

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Ученые Уестмидского института медицинских исследований наблюдали за изменениями зрения почти 3 тысяч человек старше 50 лет. Они установили, что у тех, кто ел как минимум один апельсин в день, риск возникновения поражений сетчатки был на 60 процентов ниже.

Одна из самых частых причин потери зрения в пожилом возрасте – это макулодистрофия. В ее основе лежит патология сосудов и нарушение кровоснабжения, которые приводят к поражениям сетчатки. Основной фактор риска развития поражений сетчатки – возраст: до 75 лет вероятность появления макулодистрофии возрастает до 30 процентов.

Ученые установили, что высокое потребление пищи, богатой флавоноидами, снижает риск развития макулодистрофии в пожилом возрасте. Наибольший эффект был при употреблении апельсинов.

via GIPHY

Что такое макулодистрофия?
Это хроническая прогрессивная болезнь, характеризующееся поражением центральной зоны глазного дна (макулы), при котором страдают сетчатка, пигментный эпителий и сосуды сетчатки.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала привычки, которые способны сохранить зрение здоровым.

 

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Теги: Лечение LifeStyle Здоровье Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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