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Какие функции выполняет сексуальность человека: статистика и факты

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Какие функции выполняет сексуальность человека
Какие функции выполняет сексуальность человека / fakty.ictv.ua

4 сентября в мире отмечают Международный день сексуального здоровья. Сексуальное здоровье очень тесно связано с репродуктивной возможностью женщины и мужчины зачать, выносить и родить здорового ребенка.

Всемирная ассоциация сексуального здоровья (WAS) в 2010 году объявила 4 сентября Международным днем сексуального здоровья, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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Сексуальность человека выполняет 3 основные функции: прокреативную (репродуктивную), рекреативную (расслабляющую, гедоническую) и коммуникативную.

Из-за табу на тему о сексе среди детей и подростков статистика удивляет.

1. Большинство подростков Европы вступают в интимные отношения в 15-17 лет. Согласно опросам, в возрасте 15 лет – 24% девочек и 30% мальчиков уже имели опыт сексуальных контактов, а 21% подростков в возрасте 15 лет уже сексуально активны, и из-за неосведомленности подвергаются риску незапланированной беременности, поскольку не пользуются презервативами или другими контрацептивами.

2. Самый высокий уровень использования контрацептивов (презервативов) молодежью в Европе в Греции (91%) и Швейцарии (89%), а самый низкий уровень – в Словакии (65%) и Швеции (69%). Оральные контрацептивы используются значительно чаще в странах Западной Европы.

3. В ряде стран опасные аборты обусловливают до 20% случаев смерти во время беременности, причем, по оценкам, в государствах-членах в Центральной и Восточной Европе уровень распространенности абортов самый высокий в мире.

4. Рак шейки матки продолжает занимать второе место среди самых распространенных онкологических заболеваний у женщин в возрасте от 15 до 44 лет. В Европе от рака шейки матки ежегодно умирает более 28 тысяч женщин.

5. В Европе каждая шестая супружеская пара склонна к нежелательному бесплодию.

6. У подростков негативное восприятие собственного тела, например, наличие избыточной массы тела может быть связано с более опасным сексуальным поведением.

7. Ожирение в подростковом возрасте ассоциировано с повышенным риском бесплодия и рака матки на более поздних этапах жизни.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины статистика Секс
Источник: 24 Канал
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