Какие гормоны влияют на вес человека: перечень

Гормональная активность является важным фактором в физическом и психическом здоровье каждого человека. Гормоны влияют на вес человека.

Кортизол – гормон стресса, который вырабатывается надпочечниками и активизируется при внешней угрозе, пишет "Страна Здоровья".

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Он способен ускорить сердцебиение и повысить артериальное давление.

Когда человек наелся, то гормон лептин сообщает телу, что пора остановиться. Когда человек употребляет много сладостей или переработанной пищи, то этот гормон перестает сообщать тило.Лептин влияет на репродуктивную функцию организма и даже на вероятность забеременеть.

Гормон мелатонин вырабатывается шишковидным телом. Он помогает человеку уснуть и поддерживать стабильный режим сна. Уровень мелатонина повышается к вечеру, а утром он снижается. Отсутствие этого гормона у человека может быть результатом набора лишнего веса.

От уровня эстрогена, который производят яичники, зависит состояние жировой ткани и другие факторы. Соответственно, чем больше вес человека – тем больше проблем с щитовидной железой. Когда уровень эстрогена завышен, то человек становится более устойчивым к инсулину, а это способствует набору веса.

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