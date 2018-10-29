Какие города Украины самые демократичные: рейтинг

Эксперты Украинского независимого центра политических исследований в рамках проекта USAID "Граждане в действии" оценили демократичность процедур местных советов, которые позволяют жителям влиять на решение.

Рейтинг опубликован на сайте организации.

Читайте также: Украина заняла первое место в рейтинге доступа к архивам КГБ

Самый высокий показатель — в Черновцах, 90%, а самый низкий — в Житомире, 29%. По сравнению с 2016 годом общий средний уровень демократичности украинских городов вырос на 17%.

Рейтинг топ-10 демократических городов:

1. Черновцы — 90%

2. Киев — 76%

3. Хмельницкий — 75%

4. Львов — 70%

5. Краматорск — 66%

6. Черкассы — 61%

7-10. Ивано-Франковск — 59%

7-10. Чернигов — 59%

7-10. Ужгород — 59%

7-10. Сумы-59%

Последние пять мест заняли: Днепр (46%), Кропивницкий (46%), Северодонецк (46%), Харьков (38%) и Житомир (29%).

Отмечается, что рейтинг формировался после анализа 12 решений городских советов, которые регулируют механизмы вовлечения граждан в управлении своим городом во время принятия решения, а также обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности органов местного самоуправления, говорится в результатах анализа.



Рейтинг демократичности городов\\фото dovidnyk.org.uа