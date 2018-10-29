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      Какие города Украины самые демократичные: рейтинг

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      Рейтинг демократических городов: первое место заняли Черновцы
      Рейтинг демократических городов: первое место заняли Черновцы / promin.cv.ua

      Эксперты Украинского независимого центра политических исследований в рамках проекта USAID "Граждане в действии" оценили демократичность процедур местных советов, которые позволяют жителям влиять на решение.

      Рейтинг опубликован на сайте организации.

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      Самый высокий показатель — в Черновцах, 90%, а самый низкий — в Житомире, 29%. По сравнению с 2016 годом общий средний уровень демократичности украинских городов вырос на 17%.

      Рейтинг топ-10 демократических городов:

      1. Черновцы — 90%
      2. Киев — 76%
      3. Хмельницкий — 75%
      4. Львов — 70%
      5. Краматорск — 66%
      6. Черкассы — 61%
      7-10. Ивано-Франковск — 59%
      7-10. Чернигов — 59%
      7-10. Ужгород — 59%
      7-10. Сумы-59%

      Последние пять мест заняли: Днепр (46%), Кропивницкий (46%), Северодонецк (46%), Харьков (38%) и Житомир (29%).

      Отмечается, что рейтинг формировался после анализа 12 решений городских советов, которые регулируют механизмы вовлечения граждан в управлении своим городом во время принятия решения, а также обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности органов местного самоуправления, говорится в результатах анализа.

      Рейтинг демократичності міст
      Рейтинг демократичности городов\\фото dovidnyk.org.uа

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Хмельницкого Новости Житомира Новости Львова Новости Черновцов рейтинги
      Источник: 24 Канал
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