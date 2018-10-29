Какие города Украины самые демократичные: рейтинг
Эксперты Украинского независимого центра политических исследований в рамках проекта USAID "Граждане в действии" оценили демократичность процедур местных советов, которые позволяют жителям влиять на решение.
Рейтинг опубликован на сайте организации.
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Самый высокий показатель — в Черновцах, 90%, а самый низкий — в Житомире, 29%. По сравнению с 2016 годом общий средний уровень демократичности украинских городов вырос на 17%.
Рейтинг топ-10 демократических городов:
1. Черновцы — 90%
2. Киев — 76%
3. Хмельницкий — 75%
4. Львов — 70%
5. Краматорск — 66%
6. Черкассы — 61%
7-10. Ивано-Франковск — 59%
7-10. Чернигов — 59%
7-10. Ужгород — 59%
7-10. Сумы-59%
Последние пять мест заняли: Днепр (46%), Кропивницкий (46%), Северодонецк (46%), Харьков (38%) и Житомир (29%).
Отмечается, что рейтинг формировался после анализа 12 решений городских советов, которые регулируют механизмы вовлечения граждан в управлении своим городом во время принятия решения, а также обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности органов местного самоуправления, говорится в результатах анализа.
Рейтинг демократичности городов\\фото dovidnyk.org.uа