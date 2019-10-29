Какие государственные предприятия в Украине являются самыми прибыльными

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало рейтинг самых прибыльных государственных предприятий Украины. Так, пять компаний заработали на июль 2019 более миллиарда гривен.

Перечень государственных компаний с наибольшим показателем чистой прибыли по состоянию на 1 июля 2019 года обнародовали на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Наиболее прибыльным в Украине оказалось АО "НАК "Нафтогаз Украины" – 24,26 млрд грн. Список из десяти самых прибыльных предприятий выглядит следующим образом:

АО "НАК "Нафтогаз Украины" – 24,26 млрд грн;

ГП "Национальная энергетическая компания" Укрэнерго " – 1,76 млрд грн;

ПАО "Укргидроэнерго" – 1,19 млрд грн;

ГП "НАЭК "Энергоатом" – 1,11 млрд грн;

АО "Укрзализныця" – 1,07 млрд грн;

ГП "Администрация морских портов Украины» – 853,6 млн грн;

ГП "Международный аэропорт Борисполь" – 792,5 млн грн;

АО "Укрпочта" – 475 млн грн;

ГП "Укринтерэнерго" – 370,6 млн грн;

ГП "Антонов" – 369,9 млн грн.

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10 самых прибыльных государственных предприятий / инфографика 24 канала

Со списком остальных 50 предприятий с наибольшей прибылью можно ознакомиться по ссылке. Так, последнюю строчку занимает Публичное акционерное общество "Аграрный фонд", который заработал 15 миллионов 243 тысячи гривен.