Какие игрушки наиболее опасны для детей летом: список

Американская организация "Мир против игрушек, наносящих ущерб" составила список самых опасных игрушек для детей, которые покупают преимущественно летом.

В сообщении отмечено, что дети травмируются чаще всего в присутствии родителей, в семейном кругу во время отдыха, говорится на сайте организации.

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По данным организации опаснейшими игрушками являются квадроциклы, садовый дартс, водяные пистолеты, водные трассы, надувные матрасы.

На квадроциклах дети не могут справиться с управлением, ежегодно в США погибает 650 человек из-за этого вида транспорта. Рогатки и садовый дартс могут привести к травмам ребенка. Особенно опасно усиливать полет с помощью камней и песка.

Повредить зрение можно при помощи водяного пистолета. Также организация сообщает о риске удушения ребенка из-за этой игрушки.

Не советуют родителям покупать водные трассы. Во время их использования могут возникнуть травмы шеи, которые могут повлечь паралич из-за сдавления спинного мозга.

Любой открытый резервуар с водой – это опасность для ребенка. Поэтому не стоит покупать надувные бассейны для детей и оставлять малышей без присмотра.

В список опасных игрушек отнесли игрушки с маленькими деталями, трехколесные низкие самокаты, которые используют вблизи дорог и бассейнов, и батуты.

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