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      Какие игрушки не стоит покупать детям

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      Какие игрушки не стоит покупать детям
      Какие игрушки не стоит покупать детям / Фото из свободных источников

      Накануне праздников родители стараются удивить своих детей, покупая им новые игрушки. Но от некоторых видов кукол нужно отказаться.

      Большинство считает, что для девочек идеальным подарком станет кукла, а для мальчиков – машинка. Глава правления Ассоциации работников дошкольного образования Нина Омельяненко объяснила, по каким критериям нужно выбирать куклу для ребенка, пишет УНН.

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      Она отмечает, что нужно обратить внимание на куклы, которые внешне похожи на ребенка – с детским лицом, правильным туловищем и тому подобное.

      Купуйте ляльки, які зовнішньо схожі на дитину
      Покупайте куклы, которые внешне похожи на ребенка

      Нина Омельяненко обращает внимание на мнение ученых, которые убеждают, что кукла должна иметь пропорциональное тело, пропорциональное туловище, ноги, руки и так далее.

      Но есть и другие куклы, которые не похожи на детей – типа Барби или Монстров Хай. Эксперт убеждает в том, что покупать такие игрушки можно только тогда, когда сам ребенок хочет получить их в подарок. Однако Нина Омельяненко не советует дарить эти "специфические" куклы.

      Експерт не радить дарувати дітям
      Эксперт не советует дарить детям "специфические" куклы

      Специалист советует родителям обращать внимание на игрушки, которые соответствуют возрасту ребенка. Также важно, чтобы подарок был действительно детским.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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