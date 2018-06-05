Какие игрушки вредят здоровью малыша: перечень

Некоторые игрушки способны хорошо развивать моторику, логику, мышление, а другие – могут причинять вред ребенку.

Поэтому стоит воздержаться от покупки этих игрушек, пишет "Наша мама".

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Родителям не стоит покупать неокуб. Он состоит из маленьких магнитных шариков. Неокуб может развивать мелкую моторику и пространственное мышление. Однако часто дети проглатывают шарики, что многократно становилось причиной травм желудочно-кишечного тракта.

Ребенок может травмироваться во время игры в дартс, пистолеты с шариками и лук со стрелами. Малыш может случайно травмировать не только себя, но и других ребятишек.

Кукла Барби может способствовать формированию у девочек недовольства собственной внешностью. Она также может заставлять их задумываться о взрослом образе жизни.

Игры с различными маленькими деталями представляют угрозу для жизни ребенка. Малыши могут случайно засунуть в ухо или нос или проглотить непрочно приклеенные части мягких игрушек, мелкий конструктор.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала напитки, которые могут вызвать ожирение, диабет 2 типа и кариес у детей.

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