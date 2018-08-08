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Какие игры перекочевали из Xbox 360 в Xbox One

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Какие игры перекочевали из Xbox 360 в Xbox One
Какие игры перекочевали из Xbox 360 в Xbox One / unsplash

Директор программы Xbox Live Ларри Хриб объявил, что игры Prince of Persia, Earth Defense Force 2025 и Sine Mora для Xbox 360 теперь можно запустить на Xbox One по обратной совместимости. Кроме того, Microsoft назвала стоимость этих проектов в Xbox Marketplace.

Об этом сообщает Windows Central.

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Обратная совместимость дает возможность воспроизводить на Xbox One огромное количество проектов трех поколений консолей Microsoft, несмотря на аппаратные отличия между ними. А список поддерживаемых игр уже приближается к 550.

Prince of Persia (2008) – это перезагрузка всей серии, которая вышла в 2008 году и попыталась дать франшизе новое направление. Действие игры разворачивается на земле, которая упоминается еще в древней персидской мифологии. Принц оказывается втянут в эпическую битву между первобытными силами света и тьмы. Герой прибывает как раз вовремя, чтобы стать свидетелем уничтожения легендарного Древа жизни, и теперь весь мир может погрузиться в вечную темноту. Игра в Xbox Marketplace стоит 17,99 долларов (около 480 гривен).

Трейлер игры Prince of Persia – смотрите видео

 

Earth Defense Force 2025 – долгожданное продолжение игры Earth Defense Force 2017. В ней вооруженные солдаты противостоят вторжению гигантских инопланетян и насекомых. Вы можете использовать сотни видов оружия, истреблять вражеских существ любых размеров и спасать мир. Стоимость игры в Xbox Marketplace составляет 49,99 долларов (около 1 320 гривен).

Трейлер игры Earth Defense Force 2025 – смотрите видео

 

Sine Mora является горизонтальным шутером, где время является решающим фактором. Sine Mora отличается красивой графикой и замысловатой (особенно по меркам жанра) историей. Стоимость игры в Xbox Marketplace составляет 9,99 долларов (около 260 гривен).

Трейлер игры Sine Mora – смотрите видео

 

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Теги: Техно Xbox Microsoft Цены Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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