Какие игры получат поддержку новой технологии NVIDIA RTX: полный список

В рамках мероприятия GeForce Gaming Celebration, который прошел вчера, 20 августа, компания NVIDIA объявила список игр, которые в будущем получат поддержку технологий из набора RTX. Список состоит из 21 игры и в нем есть тайтлы, которые уже вышли, и те, которые только готовятся к выходу.

Об этом сообщает ComputerBase.

Читайте также: ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG и Fortnite Battle Royale

"Врожденную" поддержку платформы Nvidia RTX, как известно, имеют представленные вчера игровые видеокарты GeForce RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti. Кроме трассировки лучей в реальном времени, о которой мы уже немало слышали из уст представителей "зеленого" чипмейкера, новинки также обеспечат работу технологии сглаживания Deep Learning Super-Sampling (DLSS).

Игры с поддержкой трассировки лучей в реальном времени:

• Assetto Corsa Competizione;

• Atomic Heart;

• Battlefield V;

Трейлер игры Battlefield V с использованием технологии GeForce RTX – смотрите видео

​• Control;

​• Enlisted;

​• Justice;

​• JX3;

​• MechWarrior 5: Mercenaries;

​• Metro Exodus;

Трейлер игры Metro Exodus – смотрите видео

​• ProjectDH;

​• Shadow of the Tomb Raider.

Трейлер игры Shadow of the Tomb Raider с использованием технологии GeForce RTX – смотрите видео

Читайте также: Из-за бага в Twitch пользователи могли читать чужие сообщения

Игры с поддержкой Deep Learning Super-Sampling (DLSS):

• Ark: Survival Evolved;

• Atomic Heart;

Трейлер игры Atomic Heart – смотрите видео

​• Dauntless;

​• Final Fantasy XV;

​• Fractured Lands;

​• Hitman 2;

Трейлер игры Hitman 2 – смотрите видео

​• Islands of Nyne;

​• Justice;

​• JX3;

​• MechWarrior 5: Mercenaries;

​• Player, unknown's Battlegrounds;

Трейлер игры PBUG – смотрите видео

​• Remnant: From the Ashes;

​• Serious Sam 4: Planet Badass;

​• Shadow of the Tomb Raider;

​• The Forge Arena;

​• We Happy Few.

Напомним, вчера компания NVIDIA в Кельне представила долгожданную линейку GeForce на базе архитектуры Turing. Ключевой особенностью видеокарт нового поколения стала поддержка инновационной технологии NVIDIA RTX.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно