19:09
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Какие игры получат поддержку новой технологии NVIDIA RTX: полный список

20 Читати новину українською
Какие игры получат поддержку новой технологии NVIDIA RTX
Какие игры получат поддержку новой технологии NVIDIA RTX / Скриншот из видео

В рамках мероприятия GeForce Gaming Celebration, который прошел вчера, 20 августа, компания NVIDIA объявила список игр, которые в будущем получат поддержку технологий из набора RTX. Список состоит из 21 игры и в нем есть тайтлы, которые уже вышли, и те, которые только готовятся к выходу.

Об этом сообщает ComputerBase.

Читайте также: ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG и Fortnite Battle Royale

"Врожденную" поддержку платформы Nvidia RTX, как известно, имеют представленные вчера игровые видеокарты GeForce RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti. Кроме трассировки лучей в реальном времени, о которой мы уже немало слышали из уст представителей "зеленого" чипмейкера, новинки также обеспечат работу технологии сглаживания Deep Learning Super-Sampling (DLSS).

Игры с поддержкой трассировки лучей в реальном времени:

• Assetto Corsa Competizione;

• Atomic Heart;

Battlefield V;

Трейлер игры Battlefield V с использованием технологии GeForce RTX – смотрите видео

 

​• Control;

• Enlisted;

• Justice;

• JX3;

• MechWarrior 5: Mercenaries;

• Metro Exodus;

Трейлер игры Metro Exodus – смотрите видео

 

• ProjectDH;

• Shadow of the Tomb Raider.

Трейлер игры Shadow of the Tomb Raider с использованием технологии GeForce RTX – смотрите видео

 

Читайте также: Из-за бага в Twitch пользователи могли читать чужие сообщения

Игры с поддержкой Deep Learning Super-Sampling (DLSS):

• Ark: Survival Evolved;

• Atomic Heart;

Трейлер игры Atomic Heart – смотрите видео

 

• Dauntless;

• Final Fantasy XV;

• Fractured Lands; 

• Hitman 2;

Трейлер игры Hitman 2 – смотрите видео

 

• Islands of Nyne;

• Justice;

• JX3;

• MechWarrior 5: Mercenaries;

• Player, unknown's Battlegrounds;

Трейлер игры PBUG – смотрите видео

 

• Remnant: From the Ashes;

• Serious Sam 4: Planet Badass;

• Shadow of the Tomb Raider;

• The Forge Arena;

• We Happy Few.

Напомним, вчера компания NVIDIA в Кельне представила долгожданную линейку GeForce на базе архитектуры Turing. Ключевой особенностью видеокарт нового поколения стала поддержка инновационной технологии NVIDIA RTX.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет NVIDIA Игры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
100 дней голодной забастовки: как поддержать Олега Сенцова
сегодня, 19:02 100 дней голодной забастовки: как поддержать Олега Сенцова
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: удивительная Донецкая область, которую мало кто видел
сегодня, 18:01 Путешествия по Украине: удивительная Донецкая область, которую мало кто видел
Юліана Вінтюк
"Мотор Сич" обвинили в "измене США в пользу Китая": в чем суть скандала и кому это выгодно
сегодня, 17:44 "Мотор Сич" обвинили в "измене США в пользу Китая": в чем суть скандала и кому это выгодно
Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа
сегодня, 17:01 Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа
Злой Одессит
Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
сегодня, 16:01 Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
Тетяна Мартинюк
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук