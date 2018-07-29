Какие изменения ожидают пользователей в новых Apple iPad Pro 2018 года

В новых iPad Pro 2018 года сохранят диагонали дисплеев устройств предыдущего поколения, однако при этом новые планшеты от Apple получат более компактный корпус. Это сделают благодаря уменьшению рамок по периметру дисплея 10,5 - 12,9-дюймовых устройств.

Об этом сообщает японский ресурс Mac Otakara со ссылкой на собственные источники.

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По данным Mac Otakara, 10,5-дюймовая модель будет иметь следующие габариты: 247,5 x 178,7 x 6 миллиметров. Куда более значительные изменения претерпевает старшая версия с диагональю дисплея 12,9 дюйма, ведь ее вместят в корпус 280 x 215 x 6,4 миллиметра. Это серьезное сокращение (от 5 миллиметров по бокам до 2 сантиметров с торцов), которое должно положительно отразиться на удобстве использования.



Apple уменьшит рамки вокруг экрана в новых iPad Pro 2018

Также известно, что в этом году Apple продолжит традицию, начатую в iPhone 7, и откажется от 3,5-миллиметрового разъема в фирменных планшетах. Как и в случае со смартфонами, такое решение является вынужденным, поскольку на место мини-джека в новых iPad переедет Smart Connector, который некогда располагался на боковой грани.



Клавиатуру к новым iPad Pro 2018 можно будет подключить в вертикальной ориентации

Переезд Smart Connector на нижний торец означает, что стыковка планшетов нового поколения с клавиатурой будет происходить в вертикальной ориентации. Такое решение добавит удобства взаимодействия пользователя с планшетом, но нельзя исключать, что источники, на которые ссылается Mac Otakara, допустили ошибку в формулировках.

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