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      Какие изменения ожидают Укрзализныцю и сколько денег для этого нужно: детали в цифрах

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      Каждый украинец испытал все, мягко говоря, неудобства, путешествуя в электричке или плацкарте. Потому что в Укрзализныци – постоянно другая головная боль. В транспортной компании уже подсчитали, какая сумма нужна для реформирования предприятия.

      Например, закупить набор посуды для одной персоны, который стоит 2025 гривен, зато цена для двух человек – 3047 гривен. Позже Укрзализныця сообщит об огромных убытках. Вот и в 2020 году нужны миллиарды, но как их освоят – это уже другой вопрос.

      Читайте также: Как украинцы относятся к зарплате в конвертах: впечатляющие данные

      Для обновления локомотивного парка Укрзализныци нужно 51,2 миллиарда гривен. Эту сумму планируют освоить за следующие шесть лет.

      Из всего локомотивного парка, а это почти 3600 локомотивов, только 190 – 5,3% моложе 25 лет. На сегодня износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов – более 98,3%.

      Укрзалізниця
      В каком состоянии находится железнодорожный транспорт

      К 2025 году планируется осуществить восстановление и модернизацию 1023 локомотивов и капитальный ремонт 1049 единиц тягового подвижного состава.

      В 2019 году Укрзализныця приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя. На 2020 год проплачена поставка еще 26 вагонов.

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Транспорт Укрзализниця Железная дорога
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