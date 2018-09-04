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Какие изменения тела ждут женщину во время беременности

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Какие изменения тела ждут женщину во время беременности
Какие изменения тела ждут женщину во время беременности / unsplash.com

Во время беременности у женщины меняется не только живот, но и все тело – ожидание будущего ребенка меняет восприятие некоторых рецепторов, структуру волос и прочее.

1. Одним из основных признаков является чувствительность к свету, передает "Страна здоровья".

Беременные женщины часто становятся очень чувствительными к яркому свету. Летом стоит носить солнцезащитные очки, чтобы снизить дискомфорт.

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2. Один из неприятных признаков – проблемы с волосами. У беременных часто бывают секущиеся кончики, тусклый цвет волос. А все из-за гормонов, которые высушивают кожу.

3. Временно у женщин, ожидающих ребенка, наблюдается потеря обоняния (аносмия). Преимуществом такого явления является то, что у некоторых токсикоз проходит значительно легче – с потерей обоняния меньше мучает тошнота.

4. На участке груди может наблюдаться тонкая кожа – это может произойти из-за того, что коже приходится быстро растягиваться во время изменений в организме, в некоторых местах могут проступать кровеносные сосуды. Это нормально – так тело готовится к появлению малыша.

Які зміни тіла чекають на жінку під час вагітності

Во время беременности у женщины меняется не только живот, но и все тело

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Теги: Здоровье Женское здоровье Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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