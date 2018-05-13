Какие изменения ждут пользователей Android или самое интересное с конференции Google I/O 2018

Вот и отгремела очередная конференция Google I/O 2018, которую компания организует каждый год. На конференцию собираются разработчики со всего мира, представители других компаний и просто преданные фанаты продукции Google.

В этом году масштабы мероприятия ощутимо выросли, хоть визуально почти ничего не изменилось. Видеоблоггер Валерий Истишев отметил:

"На конференции заметно много нововведений в плане организации. Во первых, появился серьезный контроль безопасности. На пропускных пунктах тщательно проверяли даже представителей прессы. Второе это то, что территория Google I/O значительно выросла, по сравнению с предыдущими годами. Появилось много дополнительных зон и павильонов. Одно скажу точно, быстро пробежаться по конференции, как это можно было сделать раньше, уже не удается".

Конференция Google I/O 2018

На самой конференции было представлено много технических и программных новинок, но мы сосредоточимся именно на новой операционной системе для смартфонов.

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Android P

Сразу перейдем к одному из интереснейших моментов на конференции. Именно то, что зацепит почти каждого из нас – свеженькая операционная система для устройств на базе Android. На конференции была представлена публичная бета-версия новой мобильной операционной системы Android P.

Большая часть новых возможностей и функций была известна еще до официальной презентации. Однако изменений и нововведений в свежей системе будет более чем достаточно.

Новая внутренняя навигация

Пришло время забыть о привычной трехкнопочной навигации по интерфейсу. Разработчики все же оставили клавишу "Назад", но доступной она будет только внутри приложений.

По умолчанию будет отображаться только одна клавиша для навигации, что будет поддерживать расширенные команды с помощью разнообразных жестов.

Кнопка "Назад" осталась, но доступной она будет только внутри приложений

Новая "шторка" уведомлений

Определенные изменения коснулись и панели уведомлений. Сразу в глаза бросаются закругленные углы и круглые кнопки в меню быстрого доступа. Немного изменили функционал при длинном нажатии на те же кнопки. Раньше отображалась дополнительная информация или функции, сейчас вы сразу же попадаете в меню настроек. Заметим, что для многих пользователей это не будет заметным изменением, ведь в большинстве оболочек подобная функция была вмонтирована задолго до релиза новой операционки.

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Интересно, что компания Google использует машинное обучение для того, чтобы ваш гаджет со временем научился отфильтровывать те уведомления, которые вы игнорируете или же сразу закрываете.

Новое меню

Компания решила реализовать концепцию App Drawer (ящик с приложениями). Именно так называется обновленный интерфейс меню приложений. Здесь все ваши программы всегда отображаются в алфавитном порядке (привет Windows 10 Mobile). Также вы сможете отсортировать их в зависимости от профиля, что используете. Например "На работе", "Дома" или "Спортзал".

Переименовали также и новый экран многозадачности. Теперь он называется Owerview (обзор). Интересным нововведением является то, что миниатюры программ в меню Owerview остаются интерактивными и вы можете продолжать работать в их среде, например, копируя текст из одного приложения в другое. Это очень удобно и действительно полезно.

Новый режим "Не беспокоить"

Здесь подошли к делу радикально. Если вы включите этот режим, система отключит уведомления на вашем смартфоне. Это касается также и экрана блокировки и панели уведомлений. "Не беспокоить" теперь действительно будет означать не беспокоить. Конечно, система оставляет для вас возможность обозначить в настройках важные контакты, уведомления от которых можно будет увидеть.

Новая оптимизация энергоэффективности

Машинное обучение стремительными темпами распространяется во все сферы нашей жизни. Уже говорилось об уведомлениях, которые будут адаптироваться под пользователя. Google решила применить его для оптимизации расходов энергии вашим смартфоном, чтобы продлить жизнь батареи и автономность гаджета (на минутку, до 30%).

Оптимизация энергоэффективности

Здесь компания заручилась поддержкой коллег из DeepMind. Продукт этого тандема назвали Adaptive Battary и эта умная программа дает вам возможность расставить приоритеты среди приложений, отметив те, что вы используете чаще всего. Это означает, что все программы, которые вы используете редко, при переходе в фоновый режим со временем будут закрываться, чтобы не использовать заряд аккумулятора.

Новое регулирование громкости

Громкость уведомлений и звонка вы сможете изменить только в настройках. При нажатии на функциональные клавиши регулировки звука будет меняться только звук медиа. При этом на экране отображается ползунок громкости и клавиша с возможностью перевода телефона в режим "вибро".

"Цифровое благополучие"

В новой системе Android P компания Google решила реализовать одну из самых интересных концепций, которую они назвали "Цифровое благополучия". С помощью функционала новой системы пользователь сможет отслеживать собственную активность. Вы сможете проверить, какими приложениями вы пользуетесь и сколько времени на это тратите. Разработчики рассчитывают на то, что эта концепция сможет помочь пользователям понять собственную модель поведения с гаджетом и, при необходимости, изменить собственные привычки.

Новая концепция "Цифровое благополучие"

Вы сможете действительно жестко контролировать время, которое проводите в тех или иных приложениях, установив в новой панели настроек соответствующие временные рамки. Система сообщает о том, что время пользования приложением подходит к завершению. Впоследствии доступ к программе будет заблокирован.

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Новый Material Design

Концепция несколько изменилась, чтобы дать разработчикам приложений большего осознания того, что нужно делать и как компания видит любые приложения внутри собственной операционной системы. Новый Material Theming рассчитан на веб-дизайн и дает разработчикам больше свободы в реализации собственных оформлений приложений.

Material Theming дает разработчикам свободу в реализации собственных оформлений приложений

Так, новая система доступна для загрузки на семейство смартфонов Google для таких моделей как: Pixel/Pixel XL и Pixel 2/Pixel 2 XL. Похоже, компания также планирует привлечь к тестированию новой системы большее количество пользователей, именно поэтому она доступна для установки на все эти модели: Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6, и Essential PH‑1.

По материалам android.com