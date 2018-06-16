Какие ягоды сохраняют здоровье легких

Ученые назвали ягоды, которые помогают дыхательным органам оставаться здоровыми и нормально функционировать.

По словам ученых, черника и виноград лучше всего защищают легкие от повреждений и заболеваний, передает Мaximum.

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Черника и виноград содержат много флавоноидов, которые укрепляют клетки в легких. Флавоноиды также есть в плодах рябины черноплодной, цветках и плодах боярышника, а также – красной смородине.

Такой влияние выяснили в ходе исследований на добровольцах – у каждого участника эксперимента проверили состояние дыхательных органов и попросили рассказать о рационе питания.

Через 10 лет все процедуры и вопросы повторили. Выяснилось, что у некоторых добровольцев легкие были значительно здоровее, чем у других. А все благодаря чернике и винограду.

Кроме того, ученые выяснили, что курение ослабляло антиоксидантные свойства ягод.

Добавим, употребление определенных продуктов помогает значительно улучшить работу легких. К полезным продуктам попали продукты с богатым содержанием витаминов и антиоксидантов. Ученые из США составили перечень самых полезных.

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