Какие книги стоит прочитать каждому: совет Леси Никитюк

Современные люди часто не находят времени для чтения книг. Вместо этого предпочитают смотреть фильмы. Известная украинская телеведущая Леся Никитюк обращает внимание на эту проблему и составила подборку интересных книг для поклонников.

Несмотря на плотный рабочий график знаменитость находит время для чтения книг, передает Viva. Леся Никитюк советует всем не быть теми, у кого на полках пылятся различные издания, а активно читать их.

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Звезда поделилась с поклонниками списком Топ-5 книг, которые стоит прочитать каждому.

Ричард Брэнсон "К черту все! Берись и делай"

Это автобиографическая книга автора Ричарда Брэнсона, который заработал немалое состояние, не имея материальной поддержки. Советы бизнесмена входят в Топ-10 лучших мотивационных изданий мира.

Книга учит ставить перед собой цели и достигать их, несмотря на возможные трудности. В то же время автор не дает указания, как именно создать свой бизнес, купить автомобиль, а доказывает, что каждая минута человека важна и дорога, поэтому время стоит использовать максимально.

Франческа Меландри "Ева спит"

Эта итальянская книга получила литературную премию. Франческа Меландри умело описала страну какой она есть, с колоритом и своими особенностями. Юг и север Италии, таинственная история семьи главной героини, невероятное путешествие и семейные перипетии – все это можно увидеть на страницах книги "Ева спит".

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Орхан Памук "Музей невинности"

Если хочется наполнить жизнь романтикой, Леся Никитюк советует прочитать книгу Орхана Памука "Музей невинности". История любви не оставит равнодушным никого.

Просмотрев все серии "Величественного века. Роксолана", я, как и все девчонки, влюбилась в турецкие сериалы. А тут "замечательный" роман, очень глубокий, о невероятной любви богатого Кемаля к бедной, да еще и замужней женщине, о прекрасныех и вечныехчувствах. После прочтения этой книги у меня до сих пор осталось "послевкусие",

– отметила телеведущая.

Вирджиния Вулф "Миссис Дэллоуэй"

Эта книга, по словам Леси Никитюк, является оригинальной и непредсказуемой. "Миссис Дэллоуэй" написана в технике так называемого "потока сознания", поэтому мысли одного героя сменяют другие. Об этом читателю неизвестно, поэтому каждая страница может удивить.

Майкл Суэнвик "Однажды на краю времени"

"Замечательные фэнтези-рассказы современного писателя. Мне очень понравилась эта книга про далекое будущее, где, вместе с тем, автор поднимает жизненно важные вопросы настоящего времени – что делает человека человеком, что происходит с нашим обществом, что такое индивидуальность", – рассказала Леся Никитюк.