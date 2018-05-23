11:08
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Какие книги стоит прочитать каждому: совет Леси Никитюк

109 Читати новину українською
Леся Никитюк: книги, которые стоит прочитать
Леся Никитюк: книги, которые стоит прочитать

Современные люди часто не находят времени для чтения книг. Вместо этого предпочитают смотреть фильмы. Известная украинская телеведущая Леся Никитюк обращает внимание на эту проблему и составила подборку интересных книг для поклонников.

Несмотря на плотный рабочий график знаменитость находит время для чтения книг, передает Viva. Леся Никитюк советует всем не быть теми, у кого на полках пылятся различные издания, а активно читать их.

Читайте также: Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом

Звезда поделилась с поклонниками списком Топ-5 книг, которые стоит прочитать каждому.

Ричард Брэнсон "К черту все! Берись и делай"

Это автобиографическая книга автора Ричарда Брэнсона, который заработал немалое состояние, не имея материальной поддержки. Советы бизнесмена входят в Топ-10 лучших мотивационных изданий мира.

Книга учит ставить перед собой цели и достигать их, несмотря на возможные трудности. В то же время автор не дает указания, как именно создать свой бизнес, купить автомобиль, а доказывает, что каждая минута человека важна и дорога, поэтому время стоит использовать максимально.

Франческа Меландри "Ева спит"

Эта итальянская книга получила литературную премию. Франческа Меландри умело описала страну какой она есть, с колоритом и своими особенностями. Юг и север Италии, таинственная история семьи главной героини, невероятное путешествие и семейные перипетии – все это можно увидеть на страницах книги "Ева спит".

Читайте также: "В высокой траве": Netflix взялись за экранизацию книги Стивена Кинга

Орхан Памук "Музей невинности"

Если хочется наполнить жизнь романтикой, Леся Никитюк советует прочитать книгу Орхана Памука "Музей невинности". История любви не оставит равнодушным никого.

Просмотрев все серии "Величественного века. Роксолана", я, как и все девчонки, влюбилась в турецкие сериалы. А тут "замечательный" роман, очень глубокий, о невероятной любви богатого Кемаля к бедной, да еще и замужней женщине, о прекрасныех и вечныехчувствах. После прочтения этой книги у меня до сих пор осталось "послевкусие",
– отметила телеведущая.

Вирджиния Вулф "Миссис Дэллоуэй"

Эта книга, по словам Леси Никитюк, является оригинальной и непредсказуемой. "Миссис Дэллоуэй" написана в технике так называемого "потока сознания", поэтому мысли одного героя сменяют другие. Об этом читателю неизвестно, поэтому каждая страница может удивить.

Майкл Суэнвик "Однажды на краю времени"

"Замечательные фэнтези-рассказы современного писателя. Мне очень понравилась эта книга про далекое будущее, где, вместе с тем, автор поднимает жизненно важные вопросы настоящего времени – что делает человека человеком, что происходит с нашим обществом, что такое индивидуальность", – рассказала Леся Никитюк.

Теги: LifeStyle Новости Украины Литература
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему после Майдана, котрый сплотил всех, украинцы отказываються от доверия
сегодня, 10:00 Почему после Майдана, котрый сплотил всех, украинцы отказываються от доверия
Павло Казарін 245
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сегодня, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 483
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 мая, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анне Быкова 1116
SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
22 мая, 20:01 SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
Яніна Ткачук 548
Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
22 мая, 19:07 Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
Євгенія Мазур 183
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук