Какие комнатные растения являются самыми полезными для здоровья

В помещении должно быть как можно больше растений, ведь благодаря улучшению качества воздуха и снижению риска сухости кожи они укрепляют здоровье.

Как выяснили ученые, такие комнатные растения как лилия мира и плющ являются особенно ценными в доме, сообщает MedikForum.

Читайте также: Как избежать размножения бактерий на кухне: простые советы

Хотя они и требовательны, ведь требуют много воды и солнечного света, но они выделяют в воздух больше воды и кислорода и поглощают максимальное количество углекислого газа.

Благодаря этому они обеспечивают наилучшую влажность в помещениях, а во время отопительного сезона это защитит кожу от сухости. Также они помогут уменьшить или избежать проблем с дыханием или связанных с легкими заболеваниями или синусными инфекциями.

Лилия мира

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе ​Здоровье.