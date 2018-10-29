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      Какие комнатные растения являются самыми полезными для здоровья

      98 Читати новину українською
      Названы самые полезные для здоровья комнатные растения
      Названы самые полезные для здоровья комнатные растения / 27.ua

      В помещении должно быть как можно больше растений, ведь благодаря улучшению качества воздуха и снижению риска сухости кожи они укрепляют здоровье.

      Как выяснили ученые, такие комнатные растения как лилия мира и плющ являются особенно ценными в доме, сообщает MedikForum.

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      Хотя они и требовательны, ведь требуют много воды и солнечного света, но они выделяют в воздух больше воды и кислорода и поглощают максимальное количество углекислого газа.

      Благодаря этому они обеспечивают наилучшую влажность в помещениях, а во время отопительного сезона это защитит кожу от сухости. Также они помогут уменьшить или избежать проблем с дыханием или связанных с легкими заболеваниями или синусными инфекциями.

      Лілія миру

      Лилия мира

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      Теги: LifeStyle Профилактика заболеваний Советы Здоровье Декор и дом Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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