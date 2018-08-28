Какие компании больше всех инвестируют в исследования и разработки

Технический прогресс заставляет производителей вкладывать все больше средств в инновации. По данным консалтинговой фирмы Ernst & Young, в 2017 году лидерами по вкладам в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы стали Amazon, Alphabet и Samsung.

Об этом сообщает The Investor.

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В совокупности по 2017 эта тройка потратила на НИОКР сумму 48 миллиардов евро. Amazon исследования и разработки обошлись в 20,1 миллиарда, Alphabet – в 14,8 миллиарда, а Samsung – в 13,1 миллиарда евро. Американский чипмейкер Intel в первую тройку не вошел: вложения в инновации в размере 11,6 миллиарда оставили его на четвертом месте по итогам 2017 года.



Всего же рейтинг компаний, которые тратили больше других денег на инновации в прошлом году, включает 500 предприятий. Общая сумма, потраченная ведущими международными компаниями на новые разработки, достигла 532 миллиарда евро. Как отмечает Ernst & Young, это на 6% больше, чем годом ранее. Примечательно, что 127 из 500 крупнейших R&D-инвесторов являются американскими компаниями, причем семь из них входят в ТОП-10.



Amazon инвестировала 20,1 миллиарда евро в инновации в 2017 году

А вот по соотношению затрат на НИОКР и выручку на первом месте стоит Швейцария, США занимают второе место, Швеция – третья. Далее следуют Германия, Великобритания, Тайвань, Япония, Франция, Китай и Южная Корея. Но вскоре расстановка сил в списке стран, которые тратят больше всех средств на исследования и разработки, могут произойти изменения: инвестиции в R&D стремительно наращивает Китай. Таким образом, Поднебесная, скорее всего, скоро переместится с конца ТОП-10 ближе к началу.

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