Какие "козыри" получит Украина от ядерных споров между США и Россией: объяснение дипломата

Если договоренности о ликвидации ракет малой и средней дальности прекратят свое существование, то Киев имеет право создавать ранее запрещенные ракеты с дальностью от 500 километров

Неожиданные последствия отмены условий станут неожиданностью для Москвы, сказал экс-посол США в Украине и эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер изданию "Радио Свобода".

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Так, из ядерного спора между США и Россией неожиданные "козыри" получила Украина. О них дипломат в первую очередь написал в своих соцсетях. По его словам, "Украина получит свободу в разработке, испытаниях и размещении наземных баллистических и крылатых ракет". Впоследствии Пайфер пояснил, что считает такую ситуацию прямым следствием выхода из ДРМСД России и США.

Таким образом у нас есть соглашение, в котором участвуют США, Россия и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии. И на месте украинцев я бы задал себе вопрос: «А почему я должен выполнять сделку, из которой выходят и русские и американцы?". И если эта сделка пойдет в историю, то я считаю: Украина имеет полное право строить ракеты с дальностью от 500 до 550 километров

– считает он.

При этом дипломат подчеркнул, что украинцы должны решить для себя, есть ли в этом необходимость. Однако страна не будет юридически обязанна не создавать такие ракеты.

Отметим, глава МИД Павел Климкин считает, что Украине стоит готовиться к новым вызовам после прекращения действия ракетного договора между Россией и США. Россия не будет стремиться к безопасности – она ею будет торговать.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградской области между Польшей и Литвой.

Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.