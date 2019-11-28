Какие красные линии не должен переходить Зеленский в вопросе газа и войны, – мнение эксперта

Нормандский формат ранее не был местом решения экономических вопросов – в частности, газа. Но на возможной двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, очевидно, вопрос газа будет звучать.

Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Андрей Вигиринский.

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По его словам, подписание контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" относительно транзита газа по нашей ГТС – актуальный вопрос. Украине важно, чтобы европейские покупатели получали газ на восточной границе Украины. Чтобы Россия только доставляла газ до нашей восточной границы, а европейская компания заключила бы с нами договор на транзит. То есть российский газ перестает быть российским на восточной границе Украины.

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Но такие контракты – и на транзит, и на поставку газа, можно заключать только по европейским правилам, соблюдение которых будет обеспечивать Германия и Франция. Кстати, заключив договор о поставках газа, можно из России в натуральном виде взыскать долг – 3 миллиарда долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража,

– замечает эксперт.

Специалист добавляет: российский "Газпром" – монополия с политическими функциями, им руководит Путин. А в "Нафтогаз-Украина" ситуация иная. В Украине парламентско-президентская форма правления. И глава государства не имеет полномочий давать распоряжения "Нафтогазу".

Впрочем, отмечает Вигиринский, должны быть красные линии со стороны Украины – как экономического, так и политического характера. В частности, формат управления украинской газотранспортной системой. Запрет на участие в ее управлении представителей России. Ни "Газпром", ни его дочерние компании или те, где есть доля "Газпрома", убежден он, не имеют права быть субъектами управления ГТС.

Но нет красной линии, которую можно продать за хозяйственный контракт. Не должен вопрос транзита газа стать заложником имплементации плана мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Мы этого не можем допустить. Споры экономического характера между хозяйствующими субъектами можно в суде решить. А во сколько жизней украинцев можно с этой точки зрения оценить вопрос мира?

– подчеркивает Вигиринский.

Газовые переговоры: основное