Какие крупнейшие украинские банки оказались наименее устойчивыми и нуждаются в докапитализации

Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки устойчивости 24 крупнейших украинских банков. Перечень этих финучреждений был определен по итогам стресс-тестов и уже проведенных мероприятий капитализации.

Как сообщает пресс-служба государственного регулятора, из 24 банков, прошедших стресс-тестирование, потребность в капитале имели 13 организаций на общую сумму 42,1 миллиарда гривен.

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Без учета "ВТБ Банка", который был признан неплатежеспособным, потребность составила 34,7 миллиарда гривен. С учетом мероприятий, осуществленных банками и верифицированных Национальным банком, на конец 2018 года потребность снизилась до 19,7 миллиарда гривен. Из 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию четыре банки: ПУМБ, "Универсал Банк", банк "Восток" и "Сбербанк". Еще три банка больше чем на половину выполнили планы реструктуризации: "Пивденный", "Альфа-банк" и "Ощадбанк". Другие банки имеют время до конца 2019 года на полное выполнение планов реструктуризации. В рамках соответствующего плана допускаются меры по улучшению качества кредитного портфеля, реструктуризация кредитов, усиление залогов, взыскание залогов по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов и другие меры,

– констатируют в Нацбанке.

В то же время в НБУ добавляют, что по итогам AQR и экстраполяции (56 банков, которые не проходили стресс-тесты), у четырех из 56 банков была выявлена потребность в капитале на начало 2018 года.

"Два из них до момента завершения диагностики были уже достаточно капитализированными. Еще два банка – банк "Глобус" и "Мистобанк" – нуждались в докапитализации, однако на конец 2018 года уже выполнили необходимые мероприятия", – говорят представители финучреждения.

Согласно обнародованным результатам стресс-тестирования, наибольшую по абсолютной сумме потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный "Укрэксимбанк" – 10,973 миллиарда гривен, поэтому, чтобы решить эту проблему банк должен выполнить план реструктуризации до конца 2019 года.

Вторая же по величине нехватка капитала была зафиксирована у "ВТБ Банка", который является "дочкой" одноименного российского государственного банка.

Заметим, что после проведенных банками мер сегодня только один из них нуждается в прямой докапитализации в первом квартале 2019 года – говорится о "Мегабанк" и сумму в 611 миллионов гривен. Этому самому финучреждению необходимо выполнить план реструктуризации до конца следующего года и покрыть еще 2,266 миллиарда гривен нехватки капитала, что является вторым после "Укрэксимбанка" показателем.

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Кроме того, еще шесть банков должны ликвидировать суммарно 6,5 миллиарда гривен нехватки капитала выполнением планов реструктуризации до 31 декабря 2019 года: "Кредит-Днепр" – 2,078 миллиарда гривен, "Сбербанк" – 1,588 миллиарда гривен, "Альфа-Банк" – 1,051 миллиарда гривен, "Банк инвестиций и сбережений" – 1,046 миллиарда гривен, "Проминвестбанк", подконтрольный российскому государственному ВЕБ – 599 миллиона гривен и "Южный" – 169 миллионов гривен.

НБУ провел стресс-тестирование банков Украины: итоги

К слову, в середине декабря Национальный банк Украины ввел дополнительное основание для проведения внеплановой инспекторской проверки с целью усиления защиты вкладчиков. Следовательно, госрегулятор, в частности, получил право принимать решения о проведении внепланового инспектирования в случае необходимости проверки выполнения банком установленных требований и/или ограничений.