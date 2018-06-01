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Какие купальники выбирают настоящие принцессы и представительницы королевских семей: фото

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Какие купальники выбирают представители королевских семей
Какие купальники выбирают представители королевских семей / Коллаж 24 канал

В нашей подборке мы рассмотрели пять представительниц королевских семей, которые имеют много поклонников. В частности, это икона стиля Грейс Келли и принцесса Диана; жены внуков королевы Елизаветы II – Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также принцессу Олимпию, которую называют настоящим трендсеттером.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года самыми модными на пляже будут те, кто предпочитает ретро-стиль. Все потому, что закрытый ретро-купальник с поясом стал самым модным пляжным нарядом 2018 года. Поэтому сначала необходимо вспомнить об образе принцессы Монако Грейс Келли на пляже, ведь такой "лук" является актуальным и по сей день.

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Грейс Келли задала правила хороших манер на 70 лет вперед. Прошло более полувека, а ее классические белые и черные купальники (слитные или раздельные) до сих пор актуальны и символизируют изысканный вкус.

Кроме того, Грейс могла удачно совместить их с очками cat eye, свободной рубашкой over size и шляпой.

грейс келлі купальник

Грейс Келли в закрытом купальнике

грей келлі купальник

Грейс Келли в закрытом купальнике

грейс келлі у купальнику

Грейс Келли в закрытом купальнике

грейс келлі

Грейс Келли в закрытом купальнике

грейс келлі купальник

Грейс Келли на пляже

Как писали западные СМИ в августе прошлого года, жена принца Гарри Меган Маркл отдыхала с друзьями в итальянском городке Позитано, где папарацци успели сфотографировать ее в бикини и в шляпке.

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К слову, Меган при росте 171 см и весом 55 кг, может одеть любой открытый купальник и выглядеть в нем прекрасно. Поддерживать физическую форму ей помогает здоровый образ жизни и соответствующее питание.

меган маркл
Меган Маркл / Instagram

меган маркл
Меган Маркл / Instagram

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/beauty/exterior/79992-megan-markl-v-bikini.htmlмеган маркл
Меган Маркл / Instagram

меган маркл принц гаррі

Меган Маркл и принц Гарри в купальниках

Великолепной фигурой может похвастаться и Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская.

кейт міддлтон

Кейт Миддлтон в купальнике

А вот принцесса Диана никогда не была сторонницей минимализма. В прессе то и дело появлялись ее фото в купальниках с тропическими, цветочными и леопардовыми принтами, оранжевые бандо, психоделические градиенты.

принцеса діана у купальнику

Принцесса Диана в открытом ярком купальнике

Стоит упомянуть еще и о принцессе Дании и Греции 21-летней Олимпии. Девушка, которая работает моделью, имеет немало сторонников и активно ведет страницы соцсетей.

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Мария Олимпия / Instagram

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Мода Стиль и мода Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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