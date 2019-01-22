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      Какие квартиры в Украине больше всего подорожали в 2018-м: данные от Госкомстата

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      Как изменились цены на квартиры в Украине в 2018 году
      Как изменились цены на квартиры в Украине в 2018 году / Коллаж из соцсетей

      Государственная служба статистики зафиксировала рост цен на недвижимость на первичном рынке жилья Украины по итогам 2018 года.

      Да, по данным статистического ведомства Украины, цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 0,7% по сравнению с цифрами за 2017-й год.

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      По поводу вторичного рынка недвижимости в Украине, то там цены выросли чуть меньше – всего на 0,5% по сравнению с ценами за 2017-й год.

      В Госстате отмечают, что данные были проанализированы без учета данных по рынку недвижимости временно оккупированного Крыма, города Севастополя и зоны проведения операции Объединенных сил на части Донецкой и Луганской областей.

      Больше всего в 2018-м на первичном рынке подорожали однокомнатные квартиры. По данным Госстата, за год их средняя стоимость выросла на 1,8% по сравнению с 2017-м.

      Подорожали в новостройках и трехкомнатные квартиры – на 1,7%.

      В то же время двухкомнатные квартиры на рынке первичного жилья в Украине за год незначительно и все же подешевели – на 0,9%.

      Ситуация на вторичном рынке недвижимости менее стабильна. В 2018-м здесь больше всего выросли в цене двухкомнатные квартиры – на 2,7%, трехкомнатные – на 1,2%, а однокомнатные наоборот на 4% подешевели.

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      Ранее 24 канал подсчитал, сколько лет обычной украинской семье нужно откладывать деньги, чтобы накопить на покупку собственной недвижимости.

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      Сколько лет украинцам надо откладывать деньги на собственную квартиру: инфографика

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      Теги: Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Статистика Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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