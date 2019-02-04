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      Какие лекарства и антибиотики нельзя запивать алкоголем

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      Какие лекарства и антибиотики нельзя запивать алкоголем
      Какие лекарства и антибиотики нельзя запивать алкоголем / unsplash.com

      И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому, если решили запить лекарства или антибиотики алкоголем, вы рискуете своим здоровьем.

      Поэтому врач призывает уменьшить потребление спиртных напитков. Однако для тех, кто пока решил отложить решение об отказе от алкоголя, эта информация поможет разобраться, пить сегодня обычное пиво или безалкогольное.

      Читайте также: Чем запивать лекарства и когда их лучше принимать: объясняет Супрун

      В Украине до сих пор распространено мнение о том, что все антибиотики несовместимы с алкоголем. Оно исходит с 1950-х годов, когда первый препарат – пенициллин – стоил дорого, поэтому, чтобы точно подействовало, пациентам советовали воздержаться от алкоголя.

       
      Врач Ульяна Супрун
      "После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин. Обратите внимание – это названия действующего вещества, а не препарата".

      Употребление алкоголя и вышеперечисленных действующих веществ повлечет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. Лекарства и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты.

      Разрушительным для печени считается сочетание препарата для лечения туберкулеза – изониазида – с спиртными напитками.
      Другие действующие вещества антибиотиков не имеют строгих противопоказаний относительно алкоголя, хотя инфекционные болезни, лихорадка, головная боль и алкоголь не похожи на здоровую комбинацию.

      Не всі антибіотики несумісні з алкоголем, – Супрун
      Не все антибиотики несовместимы с алкоголем, – Супрун

      Кроме антибиотиков есть ряд лекарств, которые могут взаимодействовать с алкоголем и вызвать побочные эффекты. Поэтому Супрун советует читать инструкцию к лекарствам и придерживаться ее.

      Основные группы препаратов, которые несовместимы с алкоголем

      1. Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Побочные эффекты – возможные язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени.

      2. Для сердечно-сосудистых болезней (в частности, нитроглицерин). Они могут вызвать аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

      3. Диабетические. Алкоголь в сочетании с ними очень сильно снизит уровень сахара в крови. Побочные эффекты – тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений.

      4. Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминов-оксидазы – их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.

      Деякі ліки можуть критично підвищити тиск
      Некоторые лекарства могут критически повысить давление

      5. Антигистаминные препараты. Спиртное усиливает побочные эффекты от них: или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия.

      6. Препараты, которые прописывают при тревожности и эпилепсии. У человека могут быть проблемы с памятью, координацией, дыханием. Существует риск передозировки.

      7. Препараты для лечения артрита (например, диклофенак). Побочные эффекты – язвы, желудочное кровотечение, повреждение печени.

      8. Антикоагулянты. Побочные эффекты зависят от дозы – могут возникать или внутренние кровотечения, или наоборот, тромбоз.

      Основні групи препаратів, які несумісні з алкоголем
      Основные группы препаратов, которые несовместимы с алкоголем

      9. Витамины и минералы, в том числе из еды. Алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка. Витамин В1 необходим для образования нейромедиатора ацетилхолина. Без витаминов В9 и В12 возможно развитие анемии и рост уровня нейротоксического соединения гомоцистеина.

      10. Лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3). Может возникать повреждение печени, зуд, желудочные кровотечения.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Лекарства Ульяна Супрун Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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