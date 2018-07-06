Какие лекарства и где можно получить бесплатно: объяснения Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала перечень лекарств и мест, где их можно получить без платы.

Об этом она отметила на странице в Facebook.

Медучреждения

Здесь можно получить бесплатно примерно 500 различных препаратов и 700 медицинских изделий. Это, в частности, стенты, онкопрепараты, лекарства против гепатита, онко реагенты, лекарства для трансплантации.

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Во время лечения на стационаре можно получить медикаменты для лечения наиболее распространенных болезней, проверить наличие лекарств можно здесь.

Также бесплатно человек может вакцинироваться в медучреждениях, а также пройти быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты. Бесплатно можно сдать такие анализы: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкозу крови, общий холестерин.

Аптеки

Лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа можно бесплатно или за небольшую доплату получить в аптеках, если человек покажет рецепт от врача.

http://moz.gov.ua/dostupni-liki

По месту жительства у эндокринолога можно взять рецепт на препараты инсулина.

К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии.

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