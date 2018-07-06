19:58
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Какие лекарства и где можно получить бесплатно: объяснения Супрун

53 Читати новину українською
Какие лекарства и где можно получить бесплатно
Какие лекарства и где можно получить бесплатно / medium.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала перечень лекарств и мест, где их можно получить без платы.

Об этом она отметила на странице в Facebook.

Медучреждения

Здесь можно получить бесплатно примерно 500 различных препаратов и 700 медицинских изделий. Это, в частности, стенты, онкопрепараты, лекарства против гепатита, онко реагенты, лекарства для трансплантации.

Читайте также: В Украине запретили лекарства для диабетиков

Во время лечения на стационаре можно получить медикаменты для лечения наиболее распространенных болезней, проверить наличие лекарств можно здесь.

Также бесплатно человек может вакцинироваться в медучреждениях, а также пройти быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты. Бесплатно можно сдать такие анализы: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкозу крови, общий холестерин.

Аптеки

Лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа можно бесплатно или за небольшую доплату получить в аптеках, если человек покажет рецепт от врача.
http://moz.gov.ua/dostupni-liki

По месту жительства у эндокринолога можно взять рецепт на препараты инсулина.

К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Диабет Лекарства Ульяна Супрун Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук