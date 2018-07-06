Какие лекарства и где можно получить бесплатно: объяснения Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала перечень лекарств и мест, где их можно получить без платы.
Об этом она отметила на странице в Facebook.
Медучреждения
Здесь можно получить бесплатно примерно 500 различных препаратов и 700 медицинских изделий. Это, в частности, стенты, онкопрепараты, лекарства против гепатита, онко реагенты, лекарства для трансплантации.
Читайте также: В Украине запретили лекарства для диабетиков
Во время лечения на стационаре можно получить медикаменты для лечения наиболее распространенных болезней, проверить наличие лекарств можно здесь.
Также бесплатно человек может вакцинироваться в медучреждениях, а также пройти быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты. Бесплатно можно сдать такие анализы: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкозу крови, общий холестерин.
Аптеки
Лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа можно бесплатно или за небольшую доплату получить в аптеках, если человек покажет рецепт от врача.
http://moz.gov.ua/dostupni-liki
По месту жительства у эндокринолога можно взять рецепт на препараты инсулина.
К слову, в Украине наложили временный запрет на применение и реализацию популярного антибактериального препарата "Офлоксин", изготовленного компанией "Зентива" из Чехии.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Нацкомиссия по энергетике обвинила поставщика газа в Киеве в незаконных суммах в квитанцияхсегодня, 19:11
-
Трагедия в Черниговской области: трое детей погибли в результате обрушения бетонной плитысегодня, 18:24
-
Путин готовит сделку, которой Трамп будет хвастаться после саммита, – Bloombergсегодня, 17:41