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Какие лекарства нельзя сочетать между собой: перечень

513 Читати новину українською
Какие лекарства нельзя сочетать между собой
Какие лекарства нельзя сочетать между собой / netdoctor.co.uk

Некоторые лекарства могут усиливать действие других или же наоборот – нейтрализовать. Однако определенные медикаменты категорически нельзя принимать одновременно с другими.

Эти опасные сочетания могут привести к плохим последствиям, пишет "Страна здоровья".

Аспирин и антикоагулянты

Антикоагулянты – лекарства, которые употребляют для торможения процесса свертывания крови и уменьшение тромбов, являются очень серьезными препаратами. Поэтому они отпускаются только по рецепту.

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Однако стоит помнить, что сочетание с аспирином, который разжижает кровь, может привести к внутреннему и внешнему кровотечению.

Антидепрессанты и обезболивающие

Голландские ученые доказали, что сочетание этих лекарств вызывает желудочные кровотечения. Поэтому врачи рекомендуют употреблять их отдельно.

Успокоительные и обезболивающие препараты

Эти препараты действуют как успокоительное для организма. Поэтому, если употреблять их одновременно, то это может вызвать уменьшение частоты дыхания, сердечных сокращений, иногда до смертельного уровня.


 

Опиоиды и ацетаминофен

Опиоиды – лекарства, которые устраняют болевой синдром, в сочетании с ацетаминофеном, который имеет обезболивающее и жаропонижающее действие, могут серьезно навредить здоровью.

У людей, которые пытаются увеличить действие ацетаминофена, может серьезно обусловить повреждения печени. Американские ученые ранее исследовали, что слишком большая доза этих лекарств вызывает острую печеночную недостаточность.

К слову, тайваньские ученые обнаружили, что некоторые обезболивающие лекарства, распространены по всему миру, провоцируют инсульт и сердечный приступ.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Лекарства
Источник: 24 Канал
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