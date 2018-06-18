Какие лекарства опасно принимать с пищей

Сочетание некоторых лекарств с пищей во время лечения может ухудшить или полностью нейтрализовать лечебное действие препаратов.

Одними из наиболее конфликтных с пищей препаратов являются антибиотики, передает Ukrhealth.

Их нельзя принимать, потребляя молочную продукцию, нельзя употреблять алкоголь. Также придется временно ограничить в рационе кислые фрукты, соки и блюда, которые содержат уксус. Это все нейтрализует действие препарата.

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Антидепрессанты, которые содержат ингибиторы моноаминоксидазы, не следует сочетать с твердым сыром, квашеной капустой, соевым соусом, печенью, вяленой рыбой и мясом.

Также не стоит употреблять во время лечения йогурты, инжир, изюм и сметану. Эти все продукты содержат тирамин, который в сочетании с ингибиторами может резко повышать артериальное давление. Категорически нельзя употреблять алкоголь, в частности красное вино.

Антикоагулянты, которые разжижают кровь, нельзя сочетать с клюквой и морсом – это может вызвать внутреннее кровотечение.

Эффект аспирина может вдвое уменьшиться, если, принимая его, есть блюда с большим содержанием белков, жиров и углеводов.

А в сочетании с цитрусовыми соками может произойти сильное раздражение слизистой желудка. Ни в коем случае нельзя запивать аспирин молоком – это полностью нейтрализует лекарство.

Болеутоляющие препараты не стоит сочетать с копченостями – действие лекарств исчезает.

А гормональные препараты влияют на обмен веществ, поэтому, чтобы не возникло осложнений – ешьте продукты, которые содержат много белков, солей калия и витаминов: сыр и другие молочные продукты, курагу, рыбу, изюм, ягоды и тыкву.

Лекарственные препараты, которые содержат железо, нельзя сочетать с кофе, чаем, молочными продуктами, орехами, сладостями и мучными изделиями – эти продукты затрудняют усвоение железа в организме.

Препараты, понижающие давление, нельзя сочетать с алкоголем. Он нейтрализует лечебный эффект и может вызвать резкий скачок давления, из-за чего вы даже можете потерять сознание.

Мочегонные препараты не следует сочетать с корнем солодки. Поскольку такие лекарства способствуют выведению калия из организма. Поэтому, чтобы восстановить эти запасы в организме, нужно есть зеленый горошек, щавель, шпинат, курагу, свеклу, лук, картофель, яблоки и морковь.

Противоревматические препараты влияют на слизистую желудочно-кишечного тракта. Поэтому во время лечения необходимо отказаться от сырых овощей, фруктов, жареных блюд, грибов, мясных и рыбных бульонов.

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