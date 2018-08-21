Какие лекарства предоставляются бесплатно при лечении в стационаре

Украинцы могут получить бесплатно лекарства и медизделия, вакцины и сыворотки на стационарном лечении.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Пациенты имеют право на получение бесплатных лекарств от распространенных болезней во время лечения в стационаре.

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Все больницы должны иметь лекарственные средства из Базового перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, в который вошли 427 безопасных и реально работающих действующих веществ (более тысячи лекарств от разных производителей) от распространенных болезней.

В Нацперечень вошли лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, хронических заболеваний почек и др.

Для пациентов, которые лечатся в стационаре, лекарства из Нацперечня предоставляются бесплатно на весь период лечения,

– отметили в Минздраве.

Как проверить наличие лекарств от наиболее распространенных болезней в медучреждении

1. На информационных стендах в учреждениях здравоохранения, которые еженедельно должны обновлять перечень лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий на информационных стендах.



2. На официальных сайтах региональных департаментов и управлений



3. В мобильном приложении "Лекарства Контроль".



Лекарства, которые вошли в Нацперечень, можно посмотреть по ссылке.

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