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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Какие лекарства предоставляются бесплатно при лечении в стационаре

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Какие лекарства предоставляются бесплатно при лечении в стационаре
Какие лекарства предоставляются бесплатно при лечении в стационаре / lotos74

Украинцы могут получить бесплатно лекарства и медизделия, вакцины и сыворотки на стационарном лечении.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Пациенты имеют право на получение бесплатных лекарств от распространенных болезней во время лечения в стационаре.

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Все больницы должны иметь лекарственные средства из Базового перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, в который вошли 427 безопасных и реально работающих действующих веществ (более тысячи лекарств от разных производителей) от распространенных болезней.

via GIPHY

В Нацперечень вошли лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, хронических заболеваний почек и др.

Для пациентов, которые лечатся в стационаре, лекарства из Нацперечня предоставляются бесплатно на весь период лечения,
– отметили в Минздраве.

Как проверить наличие лекарств от наиболее распространенных болезней в медучреждении

1. На информационных стендах в учреждениях здравоохранения, которые еженедельно должны обновлять перечень лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий на информационных стендах.

2. На официальных сайтах региональных департаментов и управлений

3. В мобильном приложении "Лекарства Контроль".

Лекарства, которые вошли в Нацперечень, можно посмотреть по ссылке.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Профилактика заболеваний Медицинская реформа Медицина
Источник: 24 Канал
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