Антикризисный закон 2.0: какие льготы предлагают бизнесу на время карантина

ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ, налоговые льготы и облегчения для бизнеса, который борется с COVID-19. Власть приняла вторую версию антикризисного закона. Рассказываем в материале, что изменится.

Верховная Рада во второй раз приняла закон, который предусматривает льготные условия для бизнеса во время карантина. Первый вступил в действие еще 18 марта. За второй закон №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" проголосовали 30 марта. 2 апреля президент подписал закон. Мы собрали все инициативы в одном материале.

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Уплата ЕСВ отменяется

ФЛП, лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, артисты), и члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты единого социального взноса (1 039 гривен) в течение двух месяцев (марта и апреля). При этом эти два месяца им засчитают в страховой стаж.

Если вы уже заплатили, то не проблема. У вас есть три варианта действий:

оставить все как есть. Эти взносы являются добровольными.

Подать заявление на возврат.

Засчитать уплаченный ЕСВ за май или другой месяц.

Как вернуть деньги или засчитать за другой месяц? В приказе Минфина за 16.01.2016 №6 подробно описано, как подать заявление на возврат денег. Если кратко, то нужно обратиться в Налоговую с соответствующим заявлением. Если у вас нет долга, то деньги вернут.



Засчитать уплаченный ЕСВ за другой месяц еще проще. Для этого в годовом отчете по ЕСВ в таблице 1 вам нужно указать периоды, за которые был начислен ЕСВ. Если вы работали весь год, то нужно внести все месяцы, кроме марта и апреля.

Если же вы платите поквартально, то в апреле заплатите только за январь и февраль, а в июле – за май и июнь.

Освобождаются от уплаты ЕСВ только ФЛП, за работников нужно платить и дальше.

Лимиты доходов для ФЛП повысили

Увеличиваются лимиты для ФЛП:

1 группа – с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год

2 группа – с 1,5 миллиона до 5 миллионов

3 группа – с 5 миллионов до 7 миллионов

Почему это важно? Для ФЛП разных групп действуют различные условия и процентные ставки. К примеру, предприниматель на второй группе с доходом 1,2 миллиона гривен в год теперь сможет перейти на первую группу и, вместо 944 гривен единого налога, платить 210 гривен.

За идентичное изменение лимитов парламент проголосовал еще в январе, но президент так и не подписал закон, и он тогда не вступил в действие.

Что будет с налогами и подачей налоговой декларации?

Срок уплаты некоторых налогов перенесли. В частности налог на доходы физического лица, который платят ежегодно, можно уплатить до 1 октября 2020 года (раньше нужно было уплатить до 1 августа). А декларацию о доходах нужно подать до 1 июля (раньше нужно было до 1 мая).

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В период с 18 марта по 31 мая этого года отменят штрафы за налоговые нарушения.

Однако это не касается таких категорий:

страхование жизни и пенсионное страхование;

отчуждение налогового залога;

производство и учет горючего и спирта;

НДС;

акциз;

рента;

Государство обязало банки не начислять штрафы и пеню за потребительские кредиты, то есть такие, которые люди берут для личной нужды. А также запретило изменение процентной ставки во время карантина. О таких же условиях может договориться и бизнес, но с этим нужно обращаться непосредственно в банк и в индивидуальном порядке обсуждать условия.

Налоговые скидки для борьбы с COVID-19

В Украине налогоплательщик имеет право на налоговую скидку, касающуюся благотворительности. Не более 4% налогооблагаемого дохода за год. Теперь налоговая скидка не имеет ограничений, если она касается суммы средств или стоимости товаров, направленных на борьбу с вирусом:

лекарственные средства для оказания медицинской помощи больным;

дезинфицирующие средства, антисептики;

медицинское оборудование;

расходные материалы для оказания медицинской помощи;

медицинские изделия;

другие подобные товары, которые добровольно перечислены или переданы общественным объединениям или благотворительным организациям, или соответствующим государственным органам.



Бизнес, который борется с COVID-19, имеет льготы / Фото Unsplash

Правительство расширило перечень разрешенных видов деятельности во время карантина. Это касается: продажи автозапчастей, в том числе для сельскохозяйственной техники, продажи молодняка домашней птицы, а также работы ломбардов, кредитных союзов и других финансовых учреждений.

Что еще отменяют?

В течение двух месяцев арендаторы земельного участка коммунальной и государственной собственности, которые используют землю в хозяйственной деятельности, не будут платить за нее.

в хозяйственной деятельности, не будут платить за нее. Отменили налог на недвижимое имущество на нежилые помещения в течение марта-апреля.

в течение марта-апреля. Отсрочили введение обязательных РРО, или как их еще называют, кассовых аппаратов. Теперь предприниматели с годовым доходом до миллиона гривен до конца года могут не использовать их.

Теперь предприниматели с годовым доходом до миллиона гривен до конца года могут не использовать их. До 1 января 2023 года можно ввозить лекарственные средства и медицинские изделия без уплаты НДС в Украине.

без уплаты НДС в Украине. С 18 марта по 31 мая 2020 года запретили проводить фактические и документальные проверки предпринимателей с определенными исключениями.

предпринимателей с определенными исключениями. Срок подачи декларации об имущественном состоянии и доходах продлили до 1 июля 2020 года, а уплату – до 1 октября.

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58% опрошенных владельцев бизнеса в Украине продолжают деятельность во время карантина. Между тем 29% опрошенных ее временно прекратили. Полностью закрыли бизнес – 6% людей.



В условиях ограничений каждый четвертый бизнес сможет выдержать 2 – 3 месяца и не обанкротиться. Половина предприятий способны продержаться всего 1 месяц. Только 3% опрошенных считают, что их бизнес сможет работать длительное время.



Таковы данные опроса, который провел Союз украинских предпринимателей.

Как эти меры повлияют на экономику? Все выше перечисленные меры важны для того, чтобы сохранить украинский бизнес "на плаву". Вероятно, этих мер недостаточно и нужно предоставлять еще больше льгот для бизнеса, как это делают в ЕС. Однако даже из-за принятых решений экономика Украины пострадает из-за меньших поступлений в бюджет.



По предварительным расчетам Ассоциации городов Украины, сумма потерь местных бюджетов по этим налогам составит не меньше 6,3 миллиарда гривен, а поступления в бюджеты территориальных общин уменьшатся на 13%. В ассоциации призвали президента не подписывать закон.



Пенсионный фонд Украины тоже почувствует нехватку поступлений из-за отмены ЕСВ для ФЛП и других на два месяца. Однако госбюджет-2020 планируют пересмотреть. В новой версии, вероятно, на Пенсионный фонд выделят больше денег.