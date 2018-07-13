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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Какие люди более склонны к развитию диабета: неожиданный ответ

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Люди с онкозаболеваниями более склонны к развитию диабета
Люди с онкозаболеваниями более склонны к развитию диабета / unsplash.com

Ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что люди, у которых диагностированы онкологические заболевания, имеют повышенный риск развития диабета.

В исследовании приняли участие более 500 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 20 до 70 лет, информирует JAMA Oncology.

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У добровольцев не был обнаружен ни рак, ни диабет. За семь лет онкология возникла у 15 тысяч пациентов, диабет – у более 26 тысяч человек.

Ученые установили, что люди, которые заболели раком, на 35% чаще сталкивались с диабетом, чем те, кто не имел онкологии.

Диабет встречался чаще у пациентов с раком желчного пузыря и легкого. Также этим заболеванием сопровождался рак молочной железы, щитовидной железы и желудка.

Ученые предполагают, что на развитие диабета влияет не сама онкология, а противоопухолевая терапия.

Напомним, что исследователи из Швеции установили, что чаще болеют раком предстательной железы мужчины с недостаточно активными сперматозоидами.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровье Онкозаболевания Диабет
Источник: 24 Канал
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