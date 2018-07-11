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Какие люди больше склонны к ожирению: неожиданный ответ

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Какие люди больше склонны к ожирению
Какие люди больше склонны к ожирению / Фото из свободных источников

Шведские исследователи провели эксперимент и установили, какие дети больше подвержены распространенному заболеванию – ожирению.

На этот факт влияет время года, когда зачали ребенка, пишет Daily Mail.

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Эксперимент показал, что если ребенка зачали в холодное время года и он родился ближе к концу года, то у него будет коричневый жир. Это означает, что такой тип жировых клеток способен сжигать белый жир (он запасает энергию) с целью получения энергии.

Ученые выяснили, что грызуны, которые спаривались в условиях более низких температур, имели больший уровень коричневого жира. Однако есть основания полагать, что на это могут влиять условия, в которых жили родители до зачатия ребенка.

Исследование показало, что температура до зачатия у самок грызунов не влияла на жировую ткань, у самцов это играло роль. Если последних к зачатию держали при более низкой температуре, то у его потомства было больше активного коричневого жира и оно набирало меньше веса на жирных продуктах. Анализ спермы показал, что в таких самцов наблюдались положительные изменения в активности генов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Беременность и роды Лечение Ожирение Женское здоровье Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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