Какие люди чаще всего изменяют: ученые удивили заявлением

Исследование ученых из Университета Квинсленда позволило выделить несколько факторов, которые указывают на то, какие люди чаще всего изменяют.

Выводы эксперимента опубликовали в Британском журнале психологии, пишет The Independent.

Читайте также: Ученые назвали опасность популярных алкогольных напитков

Они установили, что более импульсивные люди склонны к изменам. Все из-за характера людей – они могут изменять партнеру в зависимости от эмоций и мыслей. Такие люди не обдумывают ситуацию.



Какие люди чаще всего изменяют

Еще одним фактором измен является большое количество сексуальных партнеров. Те, кто имел больше сексуального опыта, чаще искали других партнеров на стороне. Такие участники имели большее влечение к сексу, чем другие добровольцы.

Ученые называют основные причины измен: чувство отстраненности от партнера и низкая удовлетворенность отношениями.

К тому же, продолжительность отношений почти не влияет на то, что партнеры начинают изменять.