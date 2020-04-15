18:09
15 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Какие меры безопасности соблюдаются на рынке во Львове

      - Читати новину українською
      Рынок во Львове / Скриншот из видео

      Львовские рынки работают в обычном режиме. Закрытыми остаются лишь 2 небольших базарчика в разных районах города из-за нарушения правил карантина.

      Корреспонденты 24 канала посетили Галицкий рынок, который расположен в центре Львова. Там они увидели, что он работает по всем требованиям.

      Интересно В Кропивницком рынки работают несмотря на запрет, безопасно ли там покупать продукты

      Перед воротами рынка образовалась очередь, ведь на территории не должно находиться более 10 человек. Основное требование к покупателям, чтобы попасть, – маска и перчатки. Так же и продавцы должны иметь необходимую защиту.

      На самом рынке довольно чисто, поддерживается порядок. Ежечасно дезинфицируют помещения, моют полы, а также прилавки защищены пленками.


      Меры безопасности на львовском рынке / Скриншот с видео

      Там знают, что их работу могут прекратить, поэтому просят дать им возможность доторговать хотя бы до Пасхи. А во Львовской мэрии сейчас ждут официальную информацию из кабинета министров.

      Смотрите видео: как работает рынок в Львове

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:00 Путин против Джемилева: преследование продолжительностью в полвека
      Віталій Портников
      сегодня , 15:37 Церковь и пандемия: что показали последние события
      Ярослав Юрчишин