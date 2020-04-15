Какие меры безопасности соблюдаются на рынке во Львове
Львовские рынки работают в обычном режиме. Закрытыми остаются лишь 2 небольших базарчика в разных районах города из-за нарушения правил карантина.
Корреспонденты 24 канала посетили Галицкий рынок, который расположен в центре Львова. Там они увидели, что он работает по всем требованиям.
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Перед воротами рынка образовалась очередь, ведь на территории не должно находиться более 10 человек. Основное требование к покупателям, чтобы попасть, – маска и перчатки. Так же и продавцы должны иметь необходимую защиту.
На самом рынке довольно чисто, поддерживается порядок. Ежечасно дезинфицируют помещения, моют полы, а также прилавки защищены пленками.
Меры безопасности на львовском рынке / Скриншот с видео
Там знают, что их работу могут прекратить, поэтому просят дать им возможность доторговать хотя бы до Пасхи. А во Львовской мэрии сейчас ждут официальную информацию из кабинета министров.
Смотрите видео: как работает рынок в Львове
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