Какие меры безопасности соблюдаются на рынке во Львове

Львовские рынки работают в обычном режиме. Закрытыми остаются лишь 2 небольших базарчика в разных районах города из-за нарушения правил карантина.

Корреспонденты 24 канала посетили Галицкий рынок, который расположен в центре Львова. Там они увидели, что он работает по всем требованиям.

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Перед воротами рынка образовалась очередь, ведь на территории не должно находиться более 10 человек. Основное требование к покупателям, чтобы попасть, – маска и перчатки. Так же и продавцы должны иметь необходимую защиту.

На самом рынке довольно чисто, поддерживается порядок. Ежечасно дезинфицируют помещения, моют полы, а также прилавки защищены пленками.



Меры безопасности на львовском рынке / Скриншот с видео

Там знают, что их работу могут прекратить, поэтому просят дать им возможность доторговать хотя бы до Пасхи. А во Львовской мэрии сейчас ждут официальную информацию из кабинета министров.

Смотрите видео: как работает рынок в Львове