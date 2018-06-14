Какие методы использовала большевистская власть, чтобы уничтожить кобзарей

Казалось странным, чем эти бродячие музыканты могли вызвать такой гнев у советской власти. Часто слепые, поэтому с поводырями они ходили от села к селу, выступая на базарных площадях, около церквей.

Лирические думы этих старцев о героическом прошлом, или же на религиозную тематику явно не вписывались в рамки идеологии, которую активно навязывала страна советов.

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Против кобзарей развернули системный план ликвидации, расписанный на несколько лет вперед.

Обнаружить через бюрократические требования

Для начала нужно было понять масштаб их деятельности, а для этого выдали постановления "Об обязательной регистрации музыкальных инструментов в отделах милиции и НКВД" и "Утверждение репертуара". Отныне каждому кобзарю нужно было получить разрешение на свою деятельность, иначе его приравнивали к нищему.



Кобзари

За малейшее нарушение – бросали за решетку, отправляли в ГУЛАГ или же конфисковывали кобзы. Тогда украинцы вступились за своих музыкантов – начали перепрятывать их, поэтому советской власти пришлось изменить тактику.

Пропаганда

Чтобы искоренить привязанность украинцев к кобзарям, газеты запестрели заголовками "Внимательнее контролируйте кобзарей!", "Кобза – музыкальная соха!". Присоединились и лояльные к Кремлю писатели, которые моментально окрестили музыкантов "нытиками" или даже "вонючими недоносками".

Каждому кобзарю нужно было получить разрешение на свою деятельность

Прилагали все усилия, чтобы разрушить их романтический образ и превратить в стариков, чьи песни уже неактуальны да и в конце концов никому не интересны.

Какие еще схемы организовывали большевики, чтобы уничтожить музыкантов – смотрите в программе "Сделано в Украине".