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      Какие микрорайоны Киева наиболее зеленые?

      32 Читати новину українською
      Киев
      Киев / news.bigmir.net

      Исследовал крупнейший в Украине поисковик жилья ЛУН в рамках социального проекта ЛУН Город.

      Команда собирала данные повсюду. Список парков и скверов находящихся в подчинении Киевзеленстроя, пространственные данные OpenStreetMap, данные ЛУН. Аналитики исследовали чертежи генеральных планов 2020 и 2025, историко-архитектурного опорного плана Киева. Разноплановые источники позволили взглянуть на ситуацию широко. Учитывали не только муниципальные зеленые зоны, но и национальные – территории ВДНХ, ботанических садов.

      В то же время исследователи не принимали во внимание зеленые зоны не предназначенные для отдыха – кладбища, озеленение санитарно-защитных зон. Воинских частей и других непубличных мест в этих расчетах тоже нет.

      Строительные нормы и человеческое восприятие

      Нормы озеленения регулируются государственными строительными нормами – ГСНами. Согласно градостроительными ГСНам для больших городов озеленение должно быть не менее 10 квадратных метров на жителя. В то же время парк не обязательно должен быть у дома – вы можете ездить туда, например, на автобусе. Согласно ГСНам для жилых районов площадь озеленения должна составлять не менее 6 квадратных метров на человека, однако озеленение должно быть именно на территории микрорайона. Грубо говоря, в парк можно добраться с детской коляской, не переходя улицу с оживленным автомобильным движением.

      Но соответствие или несоответствие ГСНам не всегда соответствует человеческому восприятию комфортности микрорайона. Поэтому охваченность зелеными зонами аналитики оценивали с точки зрения обычного жителя: считали, близко ли к паркам, скверам пешком; смотрели, какого они размера, качества.

      Каким микрорайонам повезло больше

      Хуже всего с озеленением оказалось на Саперном поле, в районе улицы Богатырской, на Рыбацком острове, в Петровско-Куреневском Промрайон, на Троещине ІІІ (Северо-Западной), на Старой Дарнице, Южных Осокорках, на Верхних и Нижних Бортничах, в Жулянах. Это обусловлено различными факторами: нет парков, есть промзоны, кладбища, аэропорты.

      Наиболее озелененные территории размещены на окраинах города Пуща-Водица, Голосеево, Быковня, Феофания, Пирогово, Теремки І. Все благодаря большим лесным массивам, паркам культуры и отдыха. В центральной части хорошее озеленение имеет Городище Кия, Зверинец и Город Владимира.

      В целом в микрорайонах, где озеленение отсутствует, живут 18,9% киевлян, это 35,3% территории города. В микрорайонах со слабым озеленением – 25,8% киевлян, сама территория охватывает 8% территории города. В микрорайонах с хорошим озеленением живут 45,3%, это 48,5% территории города. В микрорайонах с лучшим озеленением – 10% киевлян, это 8,2% территории города.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева
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