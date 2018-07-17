Какие минералы способны улучшить память: ответ ученых

Ученые в ходе исследования установили, что на когнитивные функции организма и эмоциональное состояние хорошо влияют цинк и железо.

К такому выводу пришли Линда Бирн и ее коллеги из Университета Дикина (Австралия), пишет портал "ЖивиАктивно".

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Ученые проанализировали ряд исследований, где отслеживали как именно повышение потребление железа и цинка влияло на настроение и когнитивные функции у женщин в возрасте от 12 до 55 лет. Ученые зафиксировали положительный эффект цинка на память и эмоциональное состояние человека.

Цинк содержится в таких продуктах как мясо, морепродукты, орехи и сухофрукты.



Цинк содержится в морепродуктах

Специалисты также установили, что дополнительный прием железа улучшал память и интеллектуальные способности, независимо от того, был дефицит минерала в организме или нет.

Продукты, богатые железом, – это моллюски, брокколи, креветки, перец, тимьян, лавровый лист, петрушка, шпинат, нут, цикорий салатный, руккола и другие.



Употребление руколлы улучшает когнитивные способности

Фото: Unsplash

К слову, психическое и физическое здоровье тесно связаны между собой, поэтому, чтобы улучшить память, необходимо взять себе за привычку придерживаться советов по ссылке.

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