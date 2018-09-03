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Какие молочные продукты необходимо есть во время беременности

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Какие молочные продукты необходимо есть во время беременности
Какие молочные продукты необходимо есть во время беременности / teddyclub.info

Молочные продукты – основа рациона питания беременной женщины. Они помогают поддерживать здоровье мамы и здоровье будущего малыша.

Молоко – очень сбалансированный продукт, который содержит максимум витаминов и микроэлементов. Это делает его незаменимым в рационе любого человека, передает "Наша мама".

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Белок, который содержится в молоке, формирует мышечную ткань ребенка, железо и кальций формируют скелет, а на нервную систему непосредственно воздействуют жирные кислоты. Метаболизм зависит от магния, натрия и калия, которые есть в молочных продуктах.

Кефир и ряженка не только утоляют голод и жажду, но и выводят токсины. Сыр благодаря высокому содержанию кальция укрепляет волосы, зубы и кости.

Нежирные сорта сыра – надежный источник белка для беременных. Сметана налаживает работу кишечника благодаря высокому содержанию витаминов, жиров и лецитина.

И даже кусочек сливочного масла содержит 76 видов жирных кислот, которые налаживают работу пищеварительной системы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Беременность и роды Здоровая жизнь Здоровье Детское питание
Источник: 24 Канал
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