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      Какие молочные продукты подешевели и подорожали в Украине

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      Как изменились в Украине цены на молочные продукты
      Как изменились в Украине цены на молочные продукты / Фото из открытых источников

      В Украине немного подешевел кефир – на 2,5%. А вот плавленый сыр прибавил в цене 28%.

      Об этом свидетельствуют цены в крупных торговых сетях в сравнении с ценами 2018 года, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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      Ассоциация исследовала цены на молочные продукты, которые не входят в состав социальной корзины, а это 900 миллилитров кефира жирностью 0%, 580 миллилитров классического йогурта жирностью 1,5%, 285 граммов твердого голландского сыра 45%, 200 миллилитров сливок 10%, 200 граммов маргарина 70%, 90 граммов сыра плавленого сливочного 55%, то есть стандартные упаковки, которые продаются в магазинах.

      Цены актуальны в основном для Киева, но темпы роста или снижения цен соответствуют общенациональным тенденциям.

      Как за год изменились цены на молочные продукты в Украине:

      • Кефир нежирный 0%, 900 миллилитров за год подешевел на 2,5%. В апреле он стоит 23 гривны 10 копеек, а в прошлом году цена была 23 гривны 70 копеек.
      • Йогурт классический 1,5%, 580 миллилитров подорожал на 5% и стоит 30 гривен 30 копеек. В прошлом году-28 гривен 80 копеек.
      • Маргарин 70%, 200 граммов подорожал на 15% и стоит 13 гривен 30 копеек. А в прошлом году – 11 гривен 60 копеек.
      • Сыр твердый голландский 45%, 285 граммов подорожал на 17% и его стоимость сегодня – 67 гривен 90 копеек. В прошлом году – 58 гривен 10 копеек.
      • Сливки 10%, 200 миллилитров подорожали на 18% и стоят 15 гривен 70 копеек. В прошлом году – 13 гривен 30 копеек.
      • Сыр плавленый сливочный 55%, 90 граммов прибавил в цене 28% и стоит 17 гривен 50 копеек. В прошлом году – 13 гривен 70 копеек.

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      Следовательно, несоциальная корзина молочных продуктов подорожала за год на 12% – со 149 гривен 20 копеек до 167 гривен 80 копеек.

      За это время инфляция составила 8,7%, минимальная зарплата выросла на 12,1%, а средняя – на 20,4%. Поэтому две трети этого молочной корзины дорожали быстрее инфляции и стали менее доступными для тех, кто получает минимальную зарплату, или близкую к ней.

       

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      Теги: Новости Украины Статистика Инфляция Деньги Цены
      Источник: 24 канал
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