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Какие морепродукты опасны для здоровья

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Какие морепродукты опасны для здоровья
Какие морепродукты опасны для здоровья / unsplash.com

Морепродукты обязательны в рационе питания, так как содержат необходимые для здоровья элементы. Но экологи и медики бьют тревогу – из-за загрязнения морских акваторий отходами промышленности производства, заражения и мутации рыбы.

Основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал отмечает, что выращенный лосось – едва ли не самая токсичная еда в мире, передает 24apteka.

Ведь из-за неправильных условий выращивания на маленькой ферме из-за чрезмерной скученности рыба болеет.

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Некроз поджелудочной железы, инфекционная анемия – именно с такими болезнями лосоль попадает на стол потребителя. К рыбе добавляют еще и ядовитые вещества. Токсиколог из Франции Жером Рюззен говорит, что лосось в 5 раз превышает показатели по вредности и токсичности по сравнению с любыми другими морепродуктами.

Лосось

Да и вылов нормальной рыбы под вопросом, ведь в воды Мирового океана попадают нефтяные и промышленные продукты переработки.

Некоторые виды рыбы накапливают в своем организме ртуть – акула, меч-рыба, королевская макрель и другие. Большое содержание свинца в морепродуктах увеличивает риск возникновения ревматоидного артрита, аутоиммунных заболеваний, системной красной волчанки и других.

А личинки опасных круглых червей содержатся почти во всех сельдевых Северного и Балтийского морей. Суши с окуня, лосося, трески гарантируют "новоселов" в вашем организме. Поэтому никогда не употребляйте рыбу, которая не прошла тепловую обработку.

Из-за повышения температуры воды в океане и увеличения количества домоевой кислоты, которую еще называют "кислотой зомби", опасно употреблять и мидии, сардины, морских гребешков и креветки.

Мідії

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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