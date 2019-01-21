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      Какие мужчины больше всего нравятся женщинам

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      Какие мужчины привлекательнее для женщин
      Какие мужчины привлекательнее для женщин / pixabay.com

      Большинство женщин отмечают, что интеллект и простота в общении – это положительные качества для потенциального партнера. Но слишком умный или слишком общительный человек скорее отпугивает их.

      Об этом говорится в результатах исследования австралийских ученых.

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      Жиль Жиньяк и Клар Старбак из Университета Западной Австралии опросили 214 студентов (из них 70% – девушки, средний возраст – 19 лет). Им нужно было оценить качества, которые они ценят в потенциальном партнере: например, красоту, ум, доброту и легкость в общении.

      Жінкам більше подобаються чоловіки, які не є занадто розумними
      Женщинам больше нравятся мужчины, которые не являются слишком умными

      Вопросы формулировались так: насколько привлекательным для вас будет партнер, обладающий указанными качествами на 1, 10, 25, 50, 75, 90 и 99% больше, чем люди в целом. Опрашиваемым нужно было указать привлекательность человека в баллах – от 1 до 6.

      И парни, и девушки считают все четыре качества положительными. Но слишком умные и слишком общительные мужчины оказались менее привлекательными, чем "середняки". Например, быть умнее большинства на 90% оказалось выгоднее, чем на 99%.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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