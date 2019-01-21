Какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Большинство женщин отмечают, что интеллект и простота в общении – это положительные качества для потенциального партнера. Но слишком умный или слишком общительный человек скорее отпугивает их.

Об этом говорится в результатах исследования австралийских ученых.

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Жиль Жиньяк и Клар Старбак из Университета Западной Австралии опросили 214 студентов (из них 70% – девушки, средний возраст – 19 лет). Им нужно было оценить качества, которые они ценят в потенциальном партнере: например, красоту, ум, доброту и легкость в общении.



Женщинам больше нравятся мужчины, которые не являются слишком умными

Вопросы формулировались так: насколько привлекательным для вас будет партнер, обладающий указанными качествами на 1, 10, 25, 50, 75, 90 и 99% больше, чем люди в целом. Опрашиваемым нужно было указать привлекательность человека в баллах – от 1 до 6.

И парни, и девушки считают все четыре качества положительными. Но слишком умные и слишком общительные мужчины оказались менее привлекательными, чем "середняки". Например, быть умнее большинства на 90% оказалось выгоднее, чем на 99%.

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