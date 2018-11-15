Какие мужчины являются самыми привлекательными для женщин: ответ психологов

Многие мужчины задумываются: что же больше всего нравится женщинам в их внешности. Конечно, у каждой леди есть свой идеал, однако психологи выяснили, что больше всего представительниц прекрасного пола привлекают мужчины с бородой.

Как пишет "МедикФорум", участие в соответствующем опросе приняли 8,5 тысяч женщин, которые оценивали привлекательность как бородатых, так и безбородых мужчин.

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Психологи хотели выяснить, насколько маскулинность черт лица и бородатость влияют на мужскую привлекательность для построения краткосрочных и долгосрочных отношений.

Во время исследования женщинам показывали гладковибритих мужчин, имеющих 5-дневную и 10-дневную щетину, а также с бородой, которую они запускают не менее 4 недель.

Наиболее привлекательной представительницы прекрасного пола признали жесткую щетину, меньше – легкую щетину и полноценную бороду. На последнем месте по степени привлекательности оказались гладковыбритые мужчины.

Кроме того, женщины воспринимали мужчин с легкой щетиной наиболее подходящими для краткосрочных отношений, а для чего-то длительного и серьезного выбирали мужчин с бородой.

Также, исследователи пришли к выводу о том, что характерные маскулинные черты лица – широкий подбородок и нависающие надбровные дуги, которые вроде бы должны свидетельствовать о возрасте мужчины и его социальном доминировании, не являются важными характеристиками для женщин во время поиска долговременных партнеров.

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