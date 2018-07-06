Какие мужчины склонны к раннему раку простаты: ответ ученых

Ученые из Швеции установили, что чаще болеют раком предстательной железы мужчины с недостаточно активными сперматозоидами.

Раннее появление онкологии вызывает процедура ИКСИ – Интрацитоплазматические инъекции сперматозоида, пишет NDTV.

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Ученые изучали данные всех родителей и детей из Швеции, которые рождались с 1994 до 2014 года.

Ученые установили, что у тех, кто не может иметь детей естественно или через ЭКО, на 47% чаще развивается агрессивный рак простаты, а мужчины в возрасте до 50 лет подвергаются такому риску в три раза чаще.

Недиагностированные опухоли простаты могут вызвать бесплодие, тогда как низкий уровень тестостерона может привести к развитию обоих состояний.

Ранним началом рака предстательной железы страдает 1 из тысячи родителей до 50 лет. Около 35% мужчин имеют плохую фертильность, а 2% вообще не могут иметь детей.

Процедура ИКСИ является частью ЭКО, она предусматривает искусственное введение сперматозоидов в яйцеклетку.

К слову, ученые установили, что удаление аппендикса может быть связано с раком простаты, который может возникнуть через много лет.

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