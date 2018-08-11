Какие напитки будут полезными для женского здоровья

Гормоны у женщины могут давать сбой из-за постоянных стрессов, некачественного питания, беременности, периода менструации и тому подобного. Но есть несколько вкусных напитков, которые могут нормализовать гормональный фон женщины.

Одним из таких напитков является чай из листьев малины, передает "Страна здоровья".

Для этого необходимо одну столовую ложку малины залить стаканом кипятка. Напиток рекомендуют пить и утром, и вечером - как натощак, так и после еды.

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Листья малины улучшают работу репродуктивной системы женщины и влияют на расслабление матки в период менструального цикла.

Молоко с куркумой помогает бороться с различными вредными бактериями и усиливает метаболизм – 200 мл молока доведите до кипения и добавьте в чашку на кончике чайной ложки немного куркумы. Рекомендуют пить в теплом виде 1 раз в день.

Воду с лимоном стоит пить утром натощак. Добавляете сок из лимона в кипяток, ждете 5 -10 минут, стоит употреблять охлажденным до комнатной температуры. Такой напиток укрепляет иммунитет и помогает вывести из организма токсины.

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