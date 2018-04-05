Какие напитки стоит употреблять до и после тренировки: полезные советы диетолога

Правильное питание и занятия спортом стали своеобразным трендом последних лет. Эксперты дают полезные советы, как ускорить процесс похудения и получить идеальное тело. Поэтому знаменитый британский диетолог Рианнон Ламберт рассказал, какие напитки стоит употреблять до и после тренировки в спортзале.

Полезными советами эксперт поделился в разговоре с журналистами The Independent.

Рианнон Ламберт раскритиковал специальные напитки для занятия спортом, которые, по словам производителей, разработаны с учетом потребностей организма во время физической нагрузки. Эксперт заявил, что они содержат сахар и вредные добавки, что негативно влияет на организм.

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Независимо от того, насколько эти напитки эффективны для повышения уровня энергии, они никогда не смогут заменить здоровый образ жизни, полезную пищу, физические упражнения и полноценный сон,

– заверил Рианнон Ламберт.

К наиболее полезным напиткам, которые стоит употреблять до похода в спортзал, как ни странно, принадлежит кофе и зеленый чай. Именно они повышают метаболизм и увеличивают количество антиоксидантов в организме. Также диетолог советует всем обратить внимание на количество жидкости, которую человек потребляет в течение дня. По его словам, стоит пить много воды, чтобы обеспечить нужный уровень гидратации.

В то же время эксперт советует отказаться от алкоголя. Даже слабоалкогольные напитки не несут никакой пользы для здоровья и влияют на тонус мышц.

Чтобы достичь результата, следует правильно питаться. В частности, употреблять легкие нежирные блюда за час до похода в спортзал. В идеальном случае это углеводы и белки.