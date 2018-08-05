Какие напитки вредно пить на голодный желудок

Есть ряд напитков, которые люди любят выпить сразу, как только проснулись. Но специалисты не рекомендуют этого делать и объяснили почему.

Первой в списке стоит холодная вода. Специалисты отмечают, что ее не стоит пить сразу после пробуждения, ведь она провоцирует спазмы желудка, передает Zdorovia.

Это может привести к болям в животе и нарушению пищеварения.

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Такой же опасной является и минеральная вода – из-за газов она раздражает нежные слизистые ткани пищеварительных органов, а это может даже привести к воспалению.

И если в желудке на тот момент нет еды – эти кислоты могут повредить ткани, запустив механизмы развития гастрита и язвы.

Свежевыжатые соки тоже не нужно пить натощак, у них подобные с кофе свойства.

Кисломолочные напитки также лучше употреблять после основного блюда. Если пить кислое молоко или кефир натощак, то полезные бактерии погибнут в новой среде.

Кофе вреден на голодный желудок из-за кофеина, который активизирует работу выделительной системы организма – начинают усиленно вырабатываться пищеварительные соки и желчь.

Идеальным напитком для пробуждения специалисты называют обычную воду комнатной температуры.

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