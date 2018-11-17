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      Какие негативные эмоции могут привести к болезням

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      Какие негативные эмоции могут привести к болезням
      Какие негативные эмоции могут привести к болезням / time.com

      Часто могут случаться такие ситуации, когда перед важным экзаменом или собеседованием начал болеть живот или же внезапно исчезал голос перед важным выступлением на конференции.

      Это возникает из-за уязвимости тела к эмоциям человека, пишет "НВ".

      Читайте также: "Все болезни от нервов": как эмоции влияют на здоровье

      Влияние психологического состояния на самочувствие изучает психосоматика. Большинство таких заболеваний связаны с нерешенными проблемами и стрессами. Определенные черты человека могут способствовать развитию болезней.

      1. У людей, которые завидуют другим или же стесняются этого чувства может возникнуть язва желудка или 12-перстной кишки.

      2. На запоры могут страдать жадные люди.

      3. Если у человека часто возникают бронхиты, то это может означать, что он переживает над темой, что может перерасти в конфликт, а человек хочет этого избежать.

      via GIPHY

      4. Невыраженная и подавленная агрессия может привести к ангине.

      5. О том, что ребенку не хватает внимания родителей свидетельствуют частые простуды малышей. Таким образом, он хочет привлечь внимание мамы и папы, чтобы те побыли с ним рядом.

      6. Страх перед ситуацией или человеком выражает боль в шее. Также этот симптом может появиться в случае, когда человек слишком много взял на себя.

      via GIPHY

      7. У слишком ответственных людей, которым сложно расслабиться и трудно перебросить часть работы на других, может возникнуть гипертония и некоторые заболевания сердца.

      8. Существует утверждение, что онкологию могут повлечь разочарование в себе, недовольство своей работой, собой, разочарование

      Нужно понимать, что психологическое состояние может быть причиной развития болезни, но не обязательно ею является.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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