Какие негативные последствия для организма от жевательной резинки

Жевательная резинка, как и любые другие традиционные сладости, содержащие сахар, а также химические компоненты и другие добавки, могут быть опасными.

Об этом пишет ресурс "Мое здоровье".

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Как подчеркивается, если жевать резинку регулярно, это может привести к перееданию, так как после нее мы будем отдавать предпочтение продуктам с низким уровнем питательности.

Кроме того, во время производства жевательной резинки используется подсластитель аспартам, а он, со своей стороны, содержит фенилаланин – опасное вещество для людей, страдающих от фенилкетонурии (наследственное заболевание, влияющее на работу мозга – Здоровье 24).

Также, по данным издания, жевательные резинки с заменителями сахара содержат сорбитол, что является слабительным средством, которое при постоянном потреблении вызывает диарею и боль в желудке. Так, немецкий гастроэнтеролог Юрген Баудиц, рекомендует не потреблять более 5 граммов этого вещества в неделю.

Жевание резинки может привести и к проблемам с челюстью, которая перестанет нормально закрываться. Такое случается, когда изнашивается височно-нижнечелюстной сустав, который позволяет открывать и закрывать рот, говорится в материале.

Еще относительно недостатков жевательной резинки, то, прежде всего, отметим кариес, являющийся следствием остатков сахара на зубах, а это способствует размножению бактерий и остальных проблем ротовой полости.

В то же время журналисты добавляют, что жевательная резинка содержит также ланолин, полученный из овечьей шерсти, – это восковое вещество, которое делает жевательную резинку мягкой. Хотя и резинка основном не считается вредной для здоровья, но негативные факторы нельзя исключать.

Заметим, диетологи советуют не употреблять жевательные резинки постоянно.

Напомним, кроме недостатков, жевание резинки может иметь и полезный эффект. К примеру, во время пеших прогулок она может помочь в похудении.

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