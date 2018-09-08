Какие необычные рекорды вошли в Книгу рекордов Гиннеса – 2019: фотообзор

6 сентября в продажу вышла "Книга рекордов Гиннеса – 2019". Так, стали известны имена новых рекордсменов, которых включили в обновленный выпуск.

Об этом сообщает издание Daily Mail. В новом выпуске появятся две собаки. Борзая Перо из Мэриленда, США, которая может прыгать на 191,7 см вверх.

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Второй пес Джеронимо может прыгать между канатами 128 раз в минуту.

Женщина из Калифорнии Бетти Гедхарт стала самой старой воздушной гимнасткой в мире. Заметим, что ей скоро исполнится 85 лет.

Между тем 83-летняя Сумико Ивамура из Токио, стала самым старым клубным ди-джеем. Ночью женщина выступает под псевдонимом DJ Sumirock.

Том Багналл из Стаффордшира является обладателем сверхскоростного мотоцикла в мире, который разгоняется до 112,29 миль в час.

Британка Элизабет Бетси Бонд создала крупнейшую в мире вязальную спицу длиной 4,4 метра.

А 45-летний Мэтт Дентон из Винчестера создал крупнейшего ездового 6-ногого робота высотой под 5 метров.

Немец Рольф Бухгольц стал наиболее пирсингованным мужчиной в мире. Он провел около 561 модификации тела. Что интересно, большая часть пирсингов – в интимных местах.

Ирландец Барри Джон Кроу, который работает в мясном магазине отца, установил необычный рекорд – изготовил 78 сосисок за минуту.