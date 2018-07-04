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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Какие области сэкономили больше всего бюджетных денег

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Какие области сэкономили больше всего бюджетных денег

За первое полугодие 2018 года благодаря публичным закупкам в системе Prozorro удалось сэкономить 12 миллиардов гривен, сообщили аналитики Prozorro.

За денежным эквивалентом лидерами экономии является Киевская область — 5,9 миллиарда гривен, Львовская с экономией в 700 миллионов гривен и Днепропетровская область, которая сэкономила 680 миллионов.
Больше всего денег сэкономили на Киевщине, меньше всего – на Луганщине

В процентном отношении лидируют Житомирская область (сэкономили 16,2% от ожидаемой стоимости), Тернопольская (12,5%) и Черниговская области (8,8%).

По данным аналитиков Prozorro, с начала работы системы публичных электронных закупок уже было сэкономлено более 51 миллиарда гривен и объявлено 2 миллиона закупок.

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Теги: Новости Украины Деньги Публикации Бюджет ProZorro
Источник: 24 канал
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